صور.. "سنعة" تنهي المسار الأخضر لـ"قطار الرياض"

اطلع الأمير فيصل بن بندر، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على اكتمال أعمال حفر الأنفاق في المسار الأخضر لقطار الرياض، حيث أنهت آلة الحفر "سنعة" أعمال حفر الأنفاق بطول 4.8 كلم، فيما شاهد الأمير فيصل بن بندر والحضور اختراق آلة سنعة لجدار محطتها الأخيرة، وذلك حسب ما أعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض في تويتر.

وقال أمير الرياض: "اطلعنا مساء اليوم (أمس) على عمل وطني محكم التنفيذ ويسير وفق خطة مدروسة أشرف عليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يولي مدينة الرياض اهتماماً كبيراً كسائر مدن المملكة، ونحن فخورون بما تحقق في سير أعمال مشروع قطار الرياض الذي أنجز حالياً ما نسبته 36 بالمئة، وسينتهي خلال الزمن المحدد له، وذلك بعد عامين وبضعة أشهر".

ثم شاهد أمير الرياض والحضور، آلة حفر الأنفاق العملاقة "سنعة" وهي تخترق جدار محطتها الأخيرة على الخط الأخضر، بعد أن أنجزت مهمتها في أقل من عام واحد، بحفر الجزء الشمالي من نفق الخط الأخضر بطول 4880 متراً، في الوقت الذي أنهت فيه آلة الحفر "ظفـرة" في وقت سابق، أعمال حفر الجزء الجنوبي من الخط الأخضر بطول 7280 متراً، لتكتمل بذلك أعمال حفر نفق الخط الأخضر، مشكلاً نفقاً واحداً متصلاً يربط بين شمال المدينة ووسطها بطول إجمالي يبلغ 12.16 كيلومتر.