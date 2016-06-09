‏‫‬جازان..الإطاحة بـ5 أشخاص سرقوا مركبة تحت التهديد

تمكنت شرطة محافظة صامطة بمنطقة جازان من الإطاحة بأشخاص قام ثلاثة منهم باستيقاف شخصين يستقلان مركبة والاعتداء عليهما وإنزالهما بالقوة تحت التهديد بالسلاح والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وفي التفاصيل التي أوضحها الناطق الإعلامي بشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات المنطقة، يفيد بسرقة مركبة أثناء الليل تحت تهديد السلاح في إحدى طرق المحافظة.

وأفاد الحربي أنه على الفور وجه مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي بتشكيل فريق متخصص لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة من قبل وحدة التحريات التي قامت بعمليات مسح ميداني وتحريات مكثفة، أسفرت عن العثور على المركبة مخبأه داخل إحدى المزارع بالمحافظة وضبط شخصين بالموقع أثناء قيامهما بعملية فك بعض أجزاء منها استعدادا لعرضها للبيع، كما تم ضبط شريكهم الثالث لاحقا، واثنين آخرين لهما علاقة بالحادث، وتم إحالة القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.