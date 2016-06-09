1.3 مليون وظيفة جديدة؟!

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني لتوفير مليون و٣٠٠ ألف وظيفة، لكنه لم يفصل كيف ومتى بالتحديد سيوفر هذه الوظائف، ولا مجالات عملها ولا الفئة المستهدفة بها!

شخصيا، في جعبتي أرشيف يكسوه الغبار لملايين الوظائف التي وعد بها مسؤولون سابقون في وزارة العمل وهيئة الاستثمار والمدن الاقتصادية وغيرها دون أن تتوفر، وبالتالي سأكون حذرا في تلقي وعد معاليه حتى وهو يأتي هذه المرة في سياق خطط برنامج التحول الوطني الذي يخضع لالتزام تنفيذ مشدد لتحقيق رؤية 2030!

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نفى وزير المالية وجود نية حاليا لفرض ضرائب على تحويلات الأجانب للخارج، والحقيقة أن المسألة لا تتطلب بالضرورة فرض ضريبة لكبح جماح التحويلات، فيكفي إلزام أن تتم التحويلات من خلال الحسابات البنكية الشخصية مع تحديد سقف أعلى لتحويل الأموال للخارج كما تفعل معظم الدول!

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إعلان إحدى شركات الاتصالات عن مكافأة «تدبيل» رصيد الشحن لمن يبادرون بتوثيق بصماتهم، أثار حنق الأخ سليمان الحوشان الذي رأى في ذلك مكافأة لمن تقاعسوا عن القيام بإجراء البصمة في وقتها المحدد، بينما لم يحصل الملتزمون الذين سارعوا للتبصيم على أي تقدير!

في الحقيقة أتفق معه، فهي رسالة خاطئة بأن المتخلفين عن الوفاء بواجباتهم والمتقاعسين عن القيام بالتزاماتهم يكافأون، بينما من يلتزمون لا يحصلون على نفس المكافأة، ولو كنت من هيئة الاتصالات لسارعت للتدخل وفرض منح هذه المكافأة بأثر رجعي لجميع المشتركين الذين قاموا بتوثيق بصماتهم تحقيقا للعدالة!

* نقلا عن "عكاظ"