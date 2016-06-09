62 مليون مستفيد من مركز الملك سلمان للإغاثة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى نهاية الشهر الماضي، 80 برنامجاً إغاثياً وإنسانياً، استفاد منها أكثر من 62 مليون مستفيد، بتكاليف بلغت أكثر من 416 مليون دولار، وبمشاركة 70 شريكاً.

وأورد التقرير الذي أصدره المركز، البرامج التي نفذها خلال نفس الفترة، موضحاً أنه في مجال الإغاثة العاجلة بلغ عدد برامج الأمن الغذائي التي نفذها المركز في اليمن 29 برنامجاً، استفاد منها 17.7 مليون، بإجمالي تكلفة يُقدر بأكثر من 193 مليون دولار، بمشاركة 21 شريكاً.

وتشمل هذه البرامج مشروع "سفينة درب الخير"، الذي نفذه ائتلاف الإغاثة في عدن بقيمة 5.2 مليون دولار، وهو عبارة عن سلال غذائية يبلغ عددها 100 ألف، إضافة إلى 450 طناً من التمور استفاد منه أكثر من 600 ألف، ومشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في محافظة تعز، بقيمة 1.2 مليون دولار، وهو عبارة عن تأمين سلال غذائية بعدد 100 ألف، استفاد منه أكثر 600 ألف شخص.

كما شملت البرامج دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في محافظات الضالع ولحج وأبين، ونفذته الإغاثة الإسلامية عبر العالم بقيمة 4.3 دولار أميركي، عبارة عن توفير 100 ألف سلة غذائية استفاد منها 600 ألف شخص، ومشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في محافظات مأرب وشبوه وحضرموت بقيمة بلغت 484 ألف دولار، وهي عبارة عن تأمين مواد غذائية مختلفة من شوفان وتمور واستفاد منه 35 ألف شخص.

كما تضمنت البرامج شروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في محافظة حضرموت بقيمة 1.6 مليون دولار بهدف مكافحة الجوع، واستفاد منه 70 ألف شخص، ومشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في منفذ الوديعة الذي تضمن وجبات جاهزة للأكل، ونفذته الفرق الميدانية في المركز بقيمة 900 ألف دولار، واستفاد منه 100 ألف شخص.

كما نفذ المركز مشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في منفذ الوديعة خلال شهر رمضان، وطبقته الفرق الميدانية في المركز بقيمة 333 ألف دولار، واستفاد منه 250 ألف شخص.

كما تضمنت البرامج دعم الأمن الغذائي في محافظات إب ومارب والجوف وحضرموت، ونفذته الهيئة العالمية للتنمية البشرية التابعة رابطة العالم الإسلامي بقيمة 3.1 مليون دولار، استفاد منه 600 ألف شخص، وبرنامج استكمال دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في منفذ الوديعة لمعالجة مشكلة العالقين، ونفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 228 ألف دولار، واستفاد منه 100.000 مستفيد، إضافة لبرنامج دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في صنعاء، الذي نفذته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بقيمة 4 ملايين دولار، وهو عبارة عن توفير 100 ألف سلة غذائية للمحتاجين في صنعاء، واستفاد منه 600 ألف شخص.