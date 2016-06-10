السعودية.. رسائل تهديد تعيد أم لبناتها الثلاث من طليقها

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكماً بمنح مواطنة حضانة بناتها الثلاث، بعدما تقدمت بشكوى رسمية ضد طليقها ووالد بناتها، ذكرت فيها أنها تتلقى تهديدات مستمرة منه، مطالبا إياها بالتنازل عن الحضانة، وفي حال رفضت توعدها بخطف بناتها وإخفائهن عنها بحيث لا تتمكن من رؤيتهن.

وأوضح المصدر أن المواطنة قدمت إلى ناظر القضية رسائل الجوال التي تلقتها والتي تتضمن تهديداته، وبعد مواجهة الزوج بتلك الرسائل أنكرها في البداية، مدعيا أن جواله سرق منذ فترة، ولا يعرف من أرسل لها تلك الرسائل، واتهم طليقته المدعية بسرقة جواله الخاص به قبل طلاقها، والاحتفاظ به لكي تلصق تهمة رسائل التهديد له بعد ذلك، "حتى تكسب حضانة البنات"، بحسب ما نشرته صحيفة الوطن.

وأشار إلى أن الزوجة لم تكتف بتقديم رسائل التهديد المرسلة عبر الجوال، بل تقدمت بتسجيل صوتي يتضمن تهديد زوجها لها، مما دفع ناظر القضية إلى إصدار حكم شرعي يقضي بمنح الزوجة حق الحضانة للبنات الثلاث، ومنحها صكا شرعيا يثبت ذلك.

وأمر القاضي بأخذ تعهد خطي على الزوج بعدم تعرضه لطليقته وبناتها، على أن يتم تحديد أيام في الأسبوع للأب يأخذ فيها بناته لرؤيتهن، "بشرط أن يعيدهن مرة أخرى إلى الأم".