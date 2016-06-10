صور.. إحباط تهريب 263 كيلوغرام من الذهب

شهد جمرك البطحاء بالسعودية محاولة لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والمجوهرات بلغ وزن الذهب 263.724.7 كيلوغرام، بالإضافة إلى كمية من الألماس بلغ وزنها 247.8 غرام مخبأة بالمقعد الخلفي للمركبة بعد أن تم تغطيتها بقماش ساتر، مستغلا بذلك مرافقة عائلته لتمريرها دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأوضح عبدالرحمن المحنا، مدير عام جمرك البطحاء، أنه عند قدوم المركبة فجراً وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية مغلفة بأكياس بلاستيكية وبفتحها عثر على 235.300.5 كيلوغرام عبارة عن أطقم منوعة و4.190 كيلوغرام تحتوي على حزام من الذهب، كما تم العثور على قطع ذهبية على شكل ملابس داخلية نسائية بلغ وزنها 321 غراما. كما تم العثور على أطقم ألماس بلغ وزنها 19.013.9 كيلوغرام، بالإضافة إلى 175 ساعة يدوية مخبأة بداخل أكياس وعلب بلاستيكية ومغطاة بالقماش في المقعد الخلفي للمركبة ووضع أحد أطفاله نائماً على البضاعة لمحاولة التمويه، وأشار المحنا إلى أنه لم يتم الاقرار مسبقاً لذلك ليتم الكشف وتحصيل الرسوم الجمركية.