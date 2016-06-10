صور.. لغم أرضي يصيب دورية لحرس الحدود بجازان

أصيب رجل أمن في تعرض دورية تابعة لحرس الحدود بقطاع محافظة الداير بمنطقة جازان إثر حادثة انفجار لغم قرب موقع حدودي صباح اليوم الجمعة خلال أداء عمله في تمشيط الحدود، حيث جرى نقل رجل الأمن المصاب للمستشفى للعلاج ومتابعة وضعه الصحي.

وأكدت مصادر أن الحادث وقع للدورية خلال عبورها قرب منطقة حدودية وأن المركبة تعرضت لانفجار لغم أرضي أدى بحسب معلومات أولية إلى إصابة أحد أفراد الدورية الجندي هيثم واصلي، خلال أداء مهام عملهم لمراقبة الشريط الحدودي بمركز ضمد.

وتم إسعاف الجندي ونقله إلى مستشفى الداير لتلقي العلاج، بحسب صحيفة "الرياض"، فيما قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة. ومن المتوقع صدور بيان عن الحادثة خلال الساعات المقبلة.