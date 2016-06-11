سجن سعودي سرق جواز سفر أخيه للقتال في سوريا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي بشروعه في الخروج إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه في سبيل ذلك بسرقة جواز سفر أخيه وتوجهه به إلى منفذ الرقعي الحدودي وتقديمه للجهات المختصة منتحلا شخصية أخيه للغرض المذكور.

كما أدين أيضاً بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام (المٌجَرّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تليغرام" مع أحد المنسقين المتواجدين في سوريا لترتيب خروجه إليها لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك.

وقد تلقى المواطن من المنسق تعليمات خروجه ورقم أحد الأشخاص في تركيا لتهريبه إلى سوريا. كما تواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" مع أحد أقاربه وناقش معه أمر خروجه إلى سوريا لذات الغرض، وتستر عليه. واقترن مع كل ذلك متابعته في هذين البرنامجين مواضيع تحرض على القتال غير المشروع.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة سنتين ونصف وغرامة 3000 ريال، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن.