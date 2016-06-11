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محكمة أميركية تقضي بالسجن المؤبد على قاتل مبتعث سعودي

المصدر: العربية.نت
المبتعث السعودي عبدالله بن عبداللطيف القاضي
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قضت محكمة أميركية هذا الأسبوع بالسجن المؤبد على قاتل المبتعث السعودي عبدالله بن عبداللطيف القاضي، وذلك مع عدم إمكانية الإفراج المشروط.

وتعود القضية إلى عام 2014، عندما نشر المبتعث السعودي إعلاناً على الانترنت لبيع سيارته، حيث التقى مع القاتل (29 عاماً) في السابع من سبتمبر عام 2014، إلا أنه لم يتم العثور على جثته إلا منتصف شهر أكتوبر من نفس العام.

وقد عثرت الشرطة على جثة الضحية على طريق سريع.

وأدانت المحكمة المتهم، ويدعى أوغسطين روزيندو فيرناندز، بتهمة القتل من الدرجة الأولى، إضافة إلى تهمتي السلب وسرقة السيارة.

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