مستشفى جدة لسرطان الأطفال

ليست المرة الأولى التي أكتب فيها عن هذا الموضوع الهام، فقد كتبت عدة مقالات على أمل أن تلتفت إليها الرموز القادرة والفاعلة في المجتمع لكني أصبحت أغني مع فيروز «لا تندهي ما في حدا»، فهل يكون هناك رجع للصدى هذه المرة، وهل يتحقق الأمل؟. سأقول لكم الحكاية.

كتبت مراراً عن حاجتنا الملحة لإنشاء مستشفى خيري لسرطان الأطفال من واقع معرفتي المهنية بانتشاره لدينا، وبعد أن شاهدت تجربة ناجحة ومتميزة في مصر بإنشاء مستشفى (57357) لعلاج أمراض السرطان في الأطفال والذي أصبح معروفا على مستوى العالم، وقد كان إنشاؤه بمساهمة المجتمع المصري وأصبح يستقبل أعداداً كبيرة من مصر وخارجها. لدينا في المملكة شح كبير في توفير هذه الخدمة، ولدينا أعلى نسبة إصابات ونسبة وفيات، نسبة الوفيات من سرطان الأطفال تبلغ 11.6 لكل مئة ألف مصاب وهي عالية جدا مقارنة حتى بدول إمكاناتها أقل منا بكثير كالسودان. حجم العجز في أسرة العلاج يبلغ ١٠٠%‏ من الواجب توفره، فقط ٢٢١ سريرا المتوفر لدينا في المملكة، وفي منطقة مكة المكرمة لا يوجد سوى ٦٠ سريرا في المستشفى التخصصي والحرس الوطني يتزاحم عليها مئات المرضى الذين لا يصلون إليها إلا بعد فوات الأوان، علماً بأن نسبة الشفاء من بعض سرطانات الأطفال مثل اللوكيميا تصل إلى أكثر من 98% عندما يتوفر العلاج المناسب في الوقت المناسب.

الخلاصة أن الحلم كاد يتلاشى بإنشاء مستشفى خيري لسرطان الأطفال في جدة لكنه بدأ ينتعش مجددا عندما تشرفت بدعوة من جمعية رعاية مرضى سرطان الأطفال في جدة (ساند) مساء الخميس لعرض فكرة إنشاء المشروع الحلم، وكانت سعادتي بالغة عندما اكتشفت إنجاز خطوات مبدئية عملية لتحقيقه من خلال دراسات علمية لكل جوانبه نفذها متخصصون ومؤسسات خبرة في هذا المجال قدمها رئيس الجمعية المستشار حمزة عون ونائبه استشاري أورام الأطفال الدكتور عبدالله با عثمان بحضور نخبة من الأخيار أعضاء الجمعية في تخصصات مختلفة وكلهم حماس منقطع النظير. ملامح المشروع بدأت تتضح، لكن إنجازه يحتاج الكثير. المشروع للمجتمع ويحتاج مساهمة كل فرد في المجتمع. صاحب المال بماله، وصاحب الفكر والرأي برأيه، وصاحب الجهد أياً كان بجهده، لكنه بشكل خاص يحتاج إلى دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسهيلات وزارة الصحة، والأهم أن يحظى بدعم رمز المبادرات وراعي الإنجازات المتميزة الأمير النبيل خالد الفيصل، ولا أخاله إلا راعياً وداعماً له كما عهدناه في كل شأن يخدم الوطن وأبناء الوطن.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"