إعادة سعودي علق في سوريا منذ 10 سنوات

تمكنت سفارة السعودية لدى تركيا من إعادة مواطن سعودي كان عالقاً في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت سفارة السعودية لدى تركيا في بيان صحافي اليوم الأحد أن سفارة السعودية لدى تركيا تمكنت من إعادة مواطن سعودي كان عالقاً في سوريا، وتسهيل إجراءات سفره لذويه في السعودية.

وأضافت أن المواطن السعودي كان قد غادر إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات بغرض التجارة، وبدأت قصة معاناته منذ بدء الأحداث الجارية في سوريا وفقدانه لجميع وثائقه بما فيها جواز سفره، وبعد إبلاغ ذويه للسفارة عن حالة ابنهم وحياته المهددة بالخطر قامت السفارة بمتابعة مباشرة من سفير السعودية لدى تركيا الدكتور عادل مرداد باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بالتنسيق مع السلطات التركية المختصة، والتي وجد منها كل تعاون وتفهم للوضع الإنساني للمواطن السعودي.

ووفقاً للبيان، تم تكليف رئيس قسم شؤون السعوديين بالسفارة يحيى القحطاني بالتوجه للمنفذ الحدودي التركي مع سوريا للإشراف على إنهاء إجراءاته وسفره، حيث تم استقباله في المنفذ وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار وثيقة سفره والاطمئنان على وضعه الصحي وترتيب سفره ليعود إلى السعودية.

وجددت السفارة دعوتها لجميع المواطنين بعدم التردد في الاتصال بها عند الحاجة للمساعدة على الأرقام المخصصة لخدمة المواطنين على مدار الساعة والموضحة في موقع وزارة الخارجية وموقع السفارة على "تويتر".