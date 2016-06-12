القصيم.. ضبط وافد عربي حول منزله معمل للتزوير

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم في السعودية من ضبط وافد عربي متهم بتزوير مستندات ووثائق استقدام لمؤسسات داخلية ولجهات أخرى أجنبية.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، فقد تم رصد المتهم (39 سنة) والقبض عليه في كمين محكم بعد توفر معلوماتٍ عن قيامه بتزوير مستندات وعقود استقدام عبر معمل متكامل داخلَ منزله استغله لهذا الغرض.

وأضاف "تم العثور بحوزته على 11 ختماً مقلداً، وجهازي حاسب آلي وماسح ضوئي، ليجري توقيفه، تمهيداً لبعثه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة معه بحسب الإختصاص".