رائحة التاريخ تفوح من معرض "العم شلبي" في جدة

في حارة المظلوم العتيقة بالمنطقة التاريخية في جدة، وعلى بعد أمتار قليلة من مقر عمدة الحارة، لا يقف صوت أقدام زوار مهرجان "رمضاننا كدا3"، المتجهة إلى بيت البترجي العريق، الذي سيكتشف كل من يلج بوابته أنه قد دخل التاريخ، هو متحف الموظف المتقاعد في الخطوط السعودية، طلال شلبي.

المتحف الذي يصر أن يسميه شلبي معرضاً، تفوح من جدرانه رائحة التاريخ. فتحت سقف هذا المتحف في جدة، يستطيع الزائر أن يرى "الانتيكات" و"التحف" التي تأخذه إلى حقب تاريخية مختلفة في الزمان والمكان، لتشد انتباهه المعروضات التي استطاع شلبي جلبها من أماكن متفرقة وبجهود ذاتية، على مدى أكثر 24 عاماً.

وأوضح شلبي لـ"العربية.نت" أن عشقه لجمع التراث والأنتيكات القيمة، جعله يدفع ما ادخره من أموال ليدخل في مفاوضات شراء هنا، وتبادل مع أقران المهنة هناك، حيث استطاع أن يؤسس قبل 8 سنوات أول معرض تجاري له بجدة، مشيرا إلى أن كل تحفة أو أنتيكة تملك خلفية تاريخية خاصة، فهنا كاميرا فوتوغرافية يعود تاريخها لعام 1917، وعلى مقربة منه هاتف السنترال العتيق، وآلات طابعة يصل عمرها لـ 100 عام.

يمكن القول إن التحف المعروضة أمام زوار فعاليات "رمضاننا كدا3"، تروي حقباً تاريخية مختلفة، فالبنادق والزجاجيات تمثل "الحقبة العثمانية"، فيما النحاسيات النادرة تعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن الهجري الإسلامي، أي أنك تتحدث عن حقبة زمنية تصل لـ200 عام، وتحديداً في الفترة ما بين 1203 إلى 1396 للميلاد، وهو ما يعطى المكان قيمة تاريخية.

ونوه شلبي إلى أنه ليس كل ما هو معروض "متاح للبيع"، مبيناً أن هناك متعلقات لن يتنازل عنها مهما كان الثمن المقدم، كـ"اللبس الحجازي العتيق"، الذي يحتفظ به في الغرفة الرئيسية، فضلاً عن أول هاتف سعودي يحمل شعار "السيفين والنخلة".

ورغم من مساحة المكان المحدودة، إلا أن صوت خطى الأرجل لا يقف عند عتبة المتحف سواءً من الرجال والنساء، أو الشباب والكبار، فالبعد التراثي والتاريخي، ربما جعل الكل في حالة ذهول مما شاهده وتحسسه بأم عينيه، محتفظين بصورة منها في أجهزتهم الذكية، لتخليدها ولو تقنياً.