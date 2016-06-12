وظائف أم هدر لكفاءتنا الوطنية؟

استطاعت الخطط والبرامج المتوالية للسعودة أن توفر مئات الآلاف من الفرص الوظيفية التي تمكنت من تخفيض نسبة جيدة من البطالة بين الشباب السعوديين، كما استطاعت برامج تأنيث بعض المهن والحرف وكذلك إتاحة عمل النساء في حرف كانت مخصصة للرجال وحدهم، أتاحت تلك البرامج والفرص المتاحة للفتيات اللواتي كن يعانين من البطالة الحصول على وظائف ملأت فراغهن وشكلت لهن مصدر دخل يعينهن ويعين أسرهن على تحمل تكاليف المعيشة.

ولا تزال برامج السعودة وكذلك برامج تأنيث بعض الوظائف تفتح كل يوم آفاقا جديدة تحمل فرصا وظيفية جديدة للشباب رجالا ونساء غير أن علينا أن لا نغفل الجانب السلبي في هذه البرامج وتلك الفرص الوظيفية، ذلك أن وضع ذلك الجانب السلبي تحت الملاحظة كفيل بتصحيح مسار سعودة الوظائف والحفاظ على الكفاءات والقدرات الوطنية وعدم تعريضها للهدر.

إذا ما نظرنا إلى أكثر الوظائف التي تمت سعودتها وخاصة تلك التي منحت الفتيات فرصة العمل فيها، فإننا نجد أنها كانت مشغولة من قبل بعمالة متدنية الكفاءة تتناسب مع طبيعة الوظائف التي كانت تعمل بها، ولما كان الشباب لدينا من رجال ونساء بحاجة إلى أي فرصة عمل فقد أقبلوا على هذه الوظائف المتاحة رغم أنهم يحملون من الشهادات ما يؤهلهم لوظائف أفضل وذات مردود أعلى، وقد كانوا مضطرين إلى ذلك فذلك هو المتاح بالنسبة لهم ولا خيار آخر لديهم.

وعلى الرغم من تقبل الشباب لما هو متاح لهم، وهو أشبه ما يكون بتقبل عقد إذعان يفرضه الأمر الواقع، إلا أن علينا ألا نغفل عما يشكله ذلك من هدر للطاقة البشرية التي تعتبر رأسمالا وطنيا ينبغي استثماره فيما تم إعداده له وليس فيما تيسر من وظائف لا تحتاج إلى كل ذلك الإعداد.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"