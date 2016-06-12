(رمضاننا كده) وهيئة الترفيه

قبل سنتين انطلق مهرجان ( رمضاننا كدا ) في مدينة جدة بالمنطقة التاريخية وقد لقي المهرجان في نسختيه الأولى والثانية إقبالاً وترحيباً كبيراً وكأن مدينة جدة وأهلها كانوا متعطشين لمثل هذا المهرجان الذي قارب عدد زواره في نسخته الأولى 800 ألف زائر ، فيما وصل عدد الزوار في الليلة الأولى من ليالي النسخة الثالثة للمهرجان والتي قام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بإطلاقها الأسبوع الماضي 23 ألف زائر .

مهرجان ( رمضاننا كدا ) هو تجربة ناجحة يمكن أن تقدم لهيئة الترفيه للاستفادة منها ونشر مفهومها ، فالمنطقة التاريخية الموجود فيها المهرجان اليوم بقيت ولسنين طويلة في السابق مأوى للعمالة في بعض منازلها ، وبعضها كان يستخدم كمستودعات ، وبعضها افتقد للصيانة فتعرض للانهيار، ونشب في بعضها حرائق ، وقلة قليلة من أصحاب تلك المباني عمل على إعادة تأهيل بعض المنازل ، ولكن مهرجان ( رمضاننا كدا ) جاء وبالشراكة مع القطاع الخاص ليحول هذا الموقع من ذلك الوضع ليصبح أهم المواقع التي يتم زيارتها اليوم في مدينة جدة وخصوصاً في رمضان ، حيث خصصت نقاط لبيع الأسر المنتجة ورواد الأعمال كما كانت هناك فعاليات للفنون الشعبية والعروض المختلفة إضافة إلى الأسواق القديمة والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية فضلاً عن البيوت الجداوية التاريخية والتي يتوافد عليها عدد كبيرمن الزوار ليعرفوا تاريخ تلك المنازل في هذه المنطقة التاريخية التي يمتد تاريخها لآلاف السنين.

على الرغم من حرارة الجو والرطوبة مساء في مدينة جدة إلا أن ذلك لم يثنِ عشاق هذا المهرجان من السير مسافة 700 م من باب المدينة إلى مسجد الشافعي التاريخي في مسار جميل تزينه الفوانيس الرمضانية ، فبعض الأسر اصطحبوا صغارهم ليعرفوهم بتاريخهم وأين ولدوا وكيف نشأوا وترعرعوا والأماكن التي كانوا يترددون عليها سواء الحارات التي سكنوا فيها أو المدارس أو الأسواق أو حتى المساجد ، كما اصطحب البعض كبار السن ليعيدوا الذكريات القديمة في تلك الأماكن ، مما أوجد شعوراً جميلاً بالحنين للعيش في زمن الآباء والأجداد.

في وطننا فرص عظيمة يمكن أن تزرع البسمة والترفيه على وجوه الكثير كما يمكنها في الوقت نفسه توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والشابات ، وفيه مواقع مذهلة غير موجودة في كثير من دول العالم ولازالت غير مستغلةٍ أو مستفادٍ منها ، وكل ما نحتاج إليه هو الهمة والعزيمة للتغيير والتحسين والتطوير ، فكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المهرجان وعلى الجهود المبذولة لتطويره وتحسينه عاماً بعد عام متطلعين إلى أن نرى مثل هذه التجارب في كافة أرجاء الوطن .

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"