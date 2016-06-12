1000 مرشدة لخدمة النساء داخل المسجد الحرام

أكدت مديرة التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود بأن ١٠٤٠ مرشدة من المؤهلات العلمية والخبرات الميدانية يعملن داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم العمرة لاستقبال الزائرات، وتقديم أرقى الخدمات لتوعية وتوجيه الزائرات بالأمور الشرعية والآداب، التي ينبغي التحلي بها في المسجد الحرام، وإرشادهن إلى المواقع المخصصة للنساء، وتقديم النصح في مختلف مواقع المسجد الحرام.

وأفادت الرشود أن هناك عدداً من المهام لمرشدات المسجد الحرام، وبما يتناسب مع دورهن الإرشادي والتوجيهي والخدمي في المسجد الحرام، وذلك فيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد؛ حيث يتم تنسيق جدول الدروس للزائرات والمرشدات وموظفات مكتبة الحرم المكي الشريف والإشراف على حلقات تعليم وتصحيح التلاوة وتسوية صفوف النساء وتوزيع المصاحف والمطويات والكتيبات وتوزيع هدية "حقيبة الزائرة "، وهي عبارة عن حقيبة تتضمن "شرشفا للصلاة وجوربا وسجادة وبعض الكتيبات".

وفيما يتعلق بشؤون النظافة من الإشراف على أعمال النظافة في المصليات النسائية ودورات المياه النسائية. ومرشدات قسم المصاحف يشرفن على متابعة خِزانات المصاحف بمصليات النساء وتهيئتها وإعدادها، ومرشدات قسم الأبواب يقمن بتنبيه الزائرات أثناء دخولهن للمسجد الحرام بكل أدب ولطف.

وتوجيه من تحمل حقيبة أو غيرها إلى وضعها بصناديق الأمانات المخصصة والموزعة بساحات المسجد الحرام ومنع دخول الأطعمة والأشربة عدا التمر والقهوة وبكميات محدودة.