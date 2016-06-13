ولي العهد السعودي: حريصون على تسهيل أمور المواطنين

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تسهيل وتيسير جميع أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة، إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس". جاء ذلك في الاجتماع الثالث والعشرين الذي عقده أمراء المناطق في جدة برئاسة ولي العهد.

وبحث الأمراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمحورت حول الإدارة المحلية، الواقع والرؤية المستقبلية، ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها الأمني والأخلاقي، وتعزيز وتفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية، وإيجابيات وسلبيات الزواج من الأجانب.

كما استعرض الأمراء ما تم إنجازه في توصيات اجتماعاتهم السنوية السابقة، إلى جانب الاطلاع على تقرير عن سير العمل في برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل في إمارات المناطق "ريادة". وقد توصل أمراء المناطق في ختام الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.