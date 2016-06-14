الخارجية السعودية.. الحاجة للدبلوماسية الوقائية

الجمعة قبل الماضي (3 يونيو) صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة تقرير يدرج المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال زمن الحرب. على الفور تحركت الدبلوماسية السعودية، بكفاءة وفاعلية، وما هي إلا ثلاثة أيام (6 يونيو) ويشطب السيد بان كي مون من ذلك التقرير اسم المملكة والدول المشتركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. إنجاز عالمي، غير مسبوق، للدبلوماسية السعودية.

هذا الشطب، من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية، يجعل ما جاء في التقرير، بنسخته الأولية، هو والعدم سواء بسواء. لا تنفع محاولات الأمين العام، لحفظ ماء وجهه، من أن يوحي أن الشطب «مؤقت» حتى إجراء مزيد من التشاور في الأمر، مع المملكة والتحالف العربي.

ما ورد عن الأمين العام نفسه، كلمة شطب لاسم المملكة ودول التحالف من ذلك التقرير، وليس تعليقا له. ليس هذا، فحسب فإن تراجع الأمين العام عن ما جاء في تقريره الأصلي، بخصوص المملكة ودول التحالف العربي، إنما يعكس خللا إجرائيا خطيرا ارتكبه الأمين العام نفسه. كيف يصل الأمين العام للأمم المتحدة لمثل تلك النتيجة، التي وردت في التقرير، في نسخته الأصلية، دون أن تكون هناك لجان فنية احترافية متخصصة تابعة للأمانة العامة، في مسرح عمليات الحرب في اليمن!؟

هذا الخطأ الإجرائي الكبير كان من أهم ما استخدمته الدبلوماسية السعودية في تصديها السريع والحاسم، لما جاء في ذلك التقرير من افتراء وتجن على التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص. كما أن هذا الخطأ الإجرائي الكبير، ليس من شأنه أن ينسف تقرير الأمين العام في نسخته الأصلية من أساسه.. ويجعله من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية هو والعدم سواء، فحسب... بل أيضا، وهذا هو الأهم: لا تترتب على التقرير أي تبعات، على المملكة ودول التحالف، بأي شكل من الأشكال، عند مناقشته في مجلس الأمن في أغسطس القادم.

ثم إن موقف المملكة في إبداء استعدادها للتعاون مع الأمين العام، في هذا الصدد، لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال الإقرار بما جاء في التقرير. فهذا الموقف الإيجابي من قبل الدبلوماسية السعودية، ليس جديدا ولا تم تطويره تحت أي ضغط، من قبل أي جهة مهتمة بقضية حقوق الطفل في أوقات الحروب، سواء جاء من منظمة دولية أو من قبل منظمات غير حكومية مهتمة بحقوق الإنسان. المملكة العربية السعودية، كونها دولة محبة للسلام، تحترم التزامات العضوية في المجتمع الدولي، التي تمثله رسميا الأمم المتحدة، تعرف تماما مسؤوليتها الدولية تجاه مثل هذه القضايا، وتحرص على الالتزام بها.

إلا أنه من المفترض، أيضا، أن ما تعرفه الدبلوماسية السعودية أكثر، من خلال خبرتها الطويلة كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، ما يتفاعل في أروقة الأمم المتحدة، وما يدبر في كواليسها من مناورات ومكائد ودسائس، من قبل منافسين وخصوم دوليين، بل وحتى ممن يعتبرون أصدقاء، أو يظن أنهم حلفاء للمملكة. في التحليل الأخير: ما كان لمثل هذا التقرير أن يظهر، أصلا، لولا احتمالات تفاعل مثل تلك السلوكيات المعادية للمملكة، داخل الأمانة العامة، وبالذات داخل مكتب الأمين العام، من قبل دول معادية وغير صديقة، بل وقد تكون ظاهريا دولا صديقة أو حتى حليفة، لها أذرع ونفوذ في داخل المنظمة الأممية.

المشكلة هنا ليس فيما إذا كان الأمر قد انتهى، أم يظل معلقا، كما يحلو للأمين العام أن يصوره... لكن المشكلة في ضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر. على الدبلوماسية السعودية أن تكون يقظة لمثل هذه الأمور، للحؤول دون تطورها حتى تخرج للعلن.

على الدبلوماسية السعودية، أن تكون متواجدة في كواليس صناعة العمليات الأساسية في الأمانة العامة، بما يجعلها قادرة على الإجهاض السريع والحاسم على أي محاولة للزج بسمعة المملكة ومكانتها.. وكذا احتمال الإضرار بمصالحها وأمنها، في أمور تدبر من قبل منافسيها وخصومها الإقليميين، أو حتى من قبل من تعتبرهم أصدقاءها وحلفاءها الدوليين.

مثلما يحاول أولئك الخصوم والأعداء للمملكة أن يستغلوا تغلغلهم في أروقة المنظمة الدولية، ليدفعوا المنظمة لتبني أجندتهم الخاصة للإضرار بسمعة المملكة ومكانتها، بل احتمال الإضرار بمصالحها والنيل من أمنها، فإن على الدبلوماسية السعودية أن تكون لها دالة مباشرة ونافذة وأدوات «لوجستية» كفؤة وفعالة للتواجد في مواقع عملية صناعة القرارات وكتابة التقارير في مؤسسات الأمم المتحدة، حتى لا تفاجأ بمثل تلك القرارات.

وبالأخذ بنهج و «تكتيكات» الدبلوماسية الوقائية... تقاس القوة الحقيقية للدبلوماسية السعودية.

* نقلا عن "عكاظ"