السعودية.. 3 ملايين ريال لزوجة هجرها زوجها 32 عاماً

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكماً يقضي بإلزام زوج هجر زوجته أكثر من 32 عاماً بدفع النفقة الماضية، التي تُقدّر بـ 3 ملايين ريال، مع إلزامه بالنفقة المستقبلية لها ولابنها بمعدل 5 آلاف ريال شهرياً.

وأقدم زوج على هجر زوجته بعد إنجابها طفلها الأول في عام 1404هـ، ولم يعلمها وطفلها منذ ذلك الوقت، لتتقدم الزوجة خلال العام الحالي لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة مطالبة زوجها بسداد مبالغ النفقة طيلة الفترة الماضية، والتي وصلت مدة 32 عاماً، لها ولابنها وإلزامه بالنفقة المستقبلية عليها، وفق ما نشرته صحيفة المدينة.

وبسؤال المحكمة للزوجة عن بينتها بعدم نفقة الزوج عليها، قدمت صك إثبات هجران حصلت عليه من المحكمة العامة بالطائف، بالإضافة لشهادة اثنين من الشهود، الذين أكدوا أن الزوجة هجرها زوجها ولم ينفق عليها منذ ولادة ابنها.

وعندما تبين أن دخل الزوج يقارب الـ80 ألف ريال شهرياً، حكم قاضي محكمة الأحوال شخصية بجدة بإلزام "الزوج" بدفع النفقة الماضية "لزوجته التي هجرها" عن 384 شهراً وقدرها 4 آلاف شهرياً عن كل شهر بما مجموعه 1.536.000 مليون ريال، وإلزامه بدفع نفقة ماضية للابن عن مدة 336 شهراً وقدرها أربعة آلاف ريال شهرياً لكل شهر بمجموع يبلغ 1.344.000 مليون ريال، مع إلزام الزوج المدعى عليه بتسديد نفقة شهرية مستقبلية وقدرها خمسة آلاف ريال شهرياً على أن تضاعف في العيدين، ليصبح إجمالي ما يدفعه المدعى عليه 2.880.000 ريال.

وبعد مضي المدة النظامية للاعتراض، لم يعترض الزوج على الحكم، ليكتسب الحكم القطعية ويصبح واجب النفاذ.