المسلمون في أميركا ومربع الصفر

ما أن تنفس المسلمون في أميركا الصعداء بعد حملة كراهية واسعة النطاق تزعمها المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، حتى أعادهم عمر متين إلى المربع الصفر. حشدت لهم جنازة الملاكم الأميركي المسلم محمد علي كلاي مشاعر التعاطف من السياسيين والزعماء الدينيين من الديانات الأخرى، والمشاهير، وسرعان ما تحولت مراسم التأبين إلى مسابقة في دعم المسلمين وقضاياهم في أميركا في مواجهة خطاب الإقصاء الذي يتبناه ترامب وأنصاره.

الحاخام الأميركي وممثل اليهود في أميركا مايكل ليرنر كان مفاجأة المناسبة، فقد بدا رجلا مسؤولا يدرك أهمية التعايش بين البشر من أديان مختلفة، ولم أتردد -وانا استمع إليه- في القول بأن مثل هؤلاء الأميركيين هم سرّ عظمة أميركا، ووجودهم هو الضامن لبقائها في قيادة العالم، وهم أساس المجتمع الأميركي متعدد الأعراق الذي يعيش تحت مظلة القانون والفرص المتكافئة.

قال بوضوح "نرفض ما يفعله التطرّف الإسرائيلي، كلنا خلقنا سواسية ولا حياة أغلى من الأخرى"، ولامس هموم المسلمين الأميركيين بنبل منقطع النظير حين توجه للسياسيين قائلا: "لن نتسامح مع السياسيين الذين يهينون ويلومون المسلمين بسبب عدد قليل من الناس".

وهنا تدخل التطرف المتمثل في قناة فوكس نيوز اليمينية المتطرفة لقطع البث المباشر للخطاب، ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد وإنما عبّر بوضوح بأنه يمثل اليهود الأميركيين الذين يقفون "اليوم مع المجتمع الإسلامي عبر العالم" مكررا أنه لن "يسامح السياسيين أو أي أحد آخر ينظر إلى المسلمين بفوقية أو يلومهم على أفعال أو حماقات يرتكبها قلة منهم". وتمنى على أميركا أن تقدم نفسها للعالم من خلال سخاء العطاء، والاهتمام وليس من خلال القوة والهيمنة التي جُرِبت على امتداد التاريخ البشري وفشلت في كل مراحلها.

هذه الرسالة الإيجابية التي وجهها أكثر من ستة ملايين يهودي أميركي هي بدون شك دعوة مفتوحة للأميركيين والعالم للالتفاف حول المشترك الإنساني الذي يجمع بني آدم بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية أو المذهبية أو الأيديولوجية. فهل الدين الإسلامي رافض لهذه المبادرة التي أطلقها هذا الحاخام الذي ختم كلمته بالسلام على محمد (الرسول) صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدعوات ليست لتمييع الأديان، ولا خلق دين مشترك، ولا هدفها حرف المسلمين عن دينهم الحق، وإنما هدفها تبني قواسم مشتركة بين كل الأديان ومنها احترام الإنسان، وضمان حقه في الحياة دون عدوان من أحد كائنا من كان.

وأنا أستمع إلى السيد مايكل لنرنر تذكرت صديقا يقارن فيضع في كفتي ميزان مارجريت البريطانية، وأنور السعودي؛ هي تعاملت معه بالحسنى عدة سنوات، ضمنته عند المؤجرين حتى وجد بيتا له وأسرته، ولم يسمع منها طيلة سنوات دراسته كلمة جارحة، أو حاولت استغفاله أو غشه أو الاستعداء أو الكذب عليه، أما العم أنور الذي أحسن إليه صاحبنا فقابل الحسنة بعشرات الإساءات يكذب ويغش ينم ويغتاب إضافة إلى جملة من المخالفات السلوكية والفكرية، هي تطبق عملا "الدين المعاملة"، وهو يطبق عملا عكس ذلك، ويسأل صديقي في حالة ذهول: هل يعقل أن يدخل أنور الجنة وتدخل مارجريت النار؟

رسولنا صلى الله عليه وسلم أوصانا في حجة الوداع بقوله: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" أي لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. وما يجري اليوم هو فعل معاكس تماما لوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم.

الإرهاب، والإرهابيون يخشون كل دعوة للتسامح، ويخافون التقارب بين الناس، وتكسد بضاعتهم عندما يتوافق البشر، وتتوقف مصانع الكراهية التي تنتج أسلحة الدمار، ولذلك وفي لحظة كره حالكة الظلام أطفأ الأميركي المسلم عمر المتين شعلة الأمل التي أوقدها الحاخام اليهودي، فأطلق النار في ملهى ليلي للشواذ قتل فيه 50 وجرح أكثر من 50 شخصا.

الولايات المتحدة الأميركية تشهد حوادث إطلاق نار كثيرة جدا، وبشكل يومي. ومنذ بداية العام الحالي 2016 قُتل أكثر من 5800 شخص بالرصاص، وسُجل أكثر من 23 ألف حادث من هذا النوع وفقا لبعض الإحصاءات. وبغض النظر ما إذا كان عمر قد أصاب هؤلاء كلهم بسلاحه الشخصي، أو أن أطرافا أخرى تدخلت وأحدثت تلك المجزرة، وبغض النظر عن كون هذا العمل بدوافع شخصية أو إرهابية فإن الضرر قد حدث وهو بكل تأكيد يغذي خطاب الكراهية ضد المسلمين الأميركيين ويزيده تطرفا.

ما يحدث في العراق، وسورية، وفلسطين، وليبيا، واليمن، وما يتعرض له اللاجئون السوريون، وما تبثه قنوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يحدث تأثيرا عميقا في نفوس البشر بغض النظر عن دياناتهم، ويتفاعلون معها وفقا لخلفياتهم وقدراتهم النفسية، وحظوظهم من التعليم والحضارة. ولذلك فإنني أضم صوتي إلى صوت الحاخام الأميركي وأدعو السياسيين إلى إخراج العالم مما أدخلوه فيه. قد تكون هذه أمنية ساذجة ولكن المتأمل في كل ما يحصل هو سفهٌ تسوقه السذاجة تحت شعارات ودعاوى عديدة منها الدين، أو الطائفة، أو الأيدلوجيا أو نظام الحكم وطريقته، أو سيادة الدولة، أو القبيلة أو التيار.

ما يؤكد هذا السفه هو أن أي حرب تصل في نهاية المطاف مستوى مُهينا ومؤلما من الاستغفال عندما يتفق السياسيون ويخرجون في مؤتمرات يتأبط كل منهم ذراع الآخر متصالحين بعد إراقة أنهار من دماء الأبرياء.

هل يمكن أن يضطلع العقلاء في هذا العالم بمهمة محددة يسعون إليها على تنوع مشاربهم الفكرية وهي تعظيم خطاب السلام والمحبة والتعايش ومحاصرة خطاب الكراهية والقتل والتدمير سواء أكانت تقف خلفه دول أم جماعات أم أفراد؟ ربما نستطيع أن نتوسع في مساحة الخير عن طريق الاهتمام بنماذج محمد علي كلاي، وأحمد ديدات رحمهما الله، ونليسون مانديلا، والحاخام مايكل ليرنر، ونقلل من أمثال البغدادي، وعمر المتين، وتيموثي ماكفي، وجورج بوش الابن، وأسامة بن لادن.

ليس هذا حلما أفلاطونيا، ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

* نقلا عن "الرياض"