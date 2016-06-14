الملك سلمان لأوباما: ندين ونستنكر حادث فلوريدا الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إثر حادث الهجوم الإرهابي المسلح في ولاية فلوريدا.

وقال الملك سلمان "بلغنا وبأسف شديد نبأ وقوع حادث الهجوم الإرهابي المسلح في ولاية فلوريدا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي المشين، الذي لا تقره الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي لكافة أعمال العنف والإرهاب".