الملك سلمان يوجه بإلحاق 2628 طالبا بأميركا لـ"الابتعاث"

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وجه بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص في أميركا إلى برنامج الابتعاث الخارجي.

وقالت الوكالة "حرصاً من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، والاهتمام بقضاياهم، فقد زف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، البشرى للطلبة والطالبات في الولايات المتحدة الأميركية بأن خادم الحرمين الشريفين أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وعددهم 2628 طالباً وطالبة ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة، أو ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها وفي التخصصات المعتمدة في البرنامج ولم ينجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بالبعثة".