ريادة اجتماعية بلا حدود

في مجال الريادة في تقديم الأعمال الاجتماعية يزخر العالم بالتجارب والأفكار الرائدة والحلول الجديدة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية. أبطال تلك التجارب أناس غير مشهورين وغير سياسيين. هم فئات من المجتمع تشمل الطبيب والمحامي والمهندس والمعلم والمستشار والاداري والصحفي والمرشد الاجتماعي. هؤلاء يقدمون حلولا وتغييرات ايجابية في العالم تغيب عن المشهد الاعلامي الذي تسيطر عليه في الغالب أخبار الاضطرابات والعنف والمخاطر وقصص العنف والفساد.

لقد أصبحت نسبة المعلومات في وسائل الاعلام التي تركز على المشكلات مقارنة بالمعلومات التي تركز على الحلول هي نسبة غير متوازنة تساهم في تقديم صورة مشوهة للواقع، وتثبيط المعنويات.

تلك ملاحظات ونقاط مهمة تضمنها كتاب متميز يستحق العرض يحمل عنوان (كيف تغير العالم / رياديو الأعمال الاجتماعية وفعالية الأفكار الجديدة. تأليف ديفيد بورنستاين/ ترجمة لميس اليحيى/ الأهلية للنشر والتوزيع/2014)

الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت عام 2004، ويبدو أن النمو الذي شهده حقل ريادة الأعمال الاجتماعية دفع المؤلف لإصدار طبعة جديدة حتى أصبحت جائزة نوبل للسلام تمنح للريادة في الأعمال الاجتماعية بعد أن كانت تاريخيا تقتصر على المجال السياسي.

لقد أصبح الناس يبحثون عن الحلول، وقد لاحظ المؤلف وهو في احدى الكليات أن مشروعات تخرج الطلاب هي مثل القاء نظرة على المستقبل ويصف ما شاهده على النحو التالي: "لم تكن هناك آلات لصنع القهوة أو طاولات مكتبية صغيرة، كان الطلاب يصممون للكبار في السن أجهزة مساعدة للمشي خفيفة وجميلة، وكراسي متحركة منمقة، وعدة مبتدئين لتعليم النجارة للفتيان الأوغنديين، ومعدات محمولة للعلاج باللعب لمساعدة الأطفال الذين يتعرضون لكوارث، وألعاب فيديو توفر تثقيفا عن تدمير البيئة وحمايتها، ولعبة توفر مساعدة للذاكرة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، وملابس مصممة للنساء اللواتي أجريت لهن عملية استئصال للثدي، وكراسي طائرات مريحة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة".

الملفت في تلك المشروعات هو أن الكلية لم تقم بتوجيه الطلاب نحو هذا الاتجاه، ولكن المبادرة كانت من الطلاب فهم القادة في هذا التوجه وأجبروا الكلية على تغيير منهاجها.

يطرح الكتاب أسئلة من نوع: هل من الممكن القضاء على الفقر؟ ونشر الرعاية الصحية في كل ركن من أركان العالم؟ والتأكد من أن كل طفل في كل دولة يتلقى تعليما جيدا؟

العامل المشترك بين شخصيات هذا الكتاب هو الابتكار في مجال تقديم الأعمال الاجتماعية. ويمكن أن نطلق على الجهود المبذولة في هذا المجال عنوان (ريادة اجتماعية بلا حدود) وهي أعمال تتواجد في كافة أنحاء العالم ومنها ما تزخر به المملكة من برامج وخدمات انسانية واجتماعية تتجاوز حدودها الى الدول الأخرى على مستوى الأفراد والمؤسسات الرسمية والأهلية.

جدير بالذكر أن الشبكة الدولية لريادة الأعمال الاجتماعية (أشوكا) وسعت مجال عملها ليشمل عشرين بلدا جديدا منها المملكة. أما الكتاب الذي نقرأه اليوم فهو فرصة للاستفادة من تجارب الآخرين، وتحفيز الناس على المبادرات وابتكار الحلول في هذا المجال. والتذكير بأهمية دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية والثقافية في دفع وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية وابتكار الحلول من حيث المفهوم والتطبيق.

يوضح المؤلف الغرض من كتابه بأنه ليس تمجيد أصحاب المبادرات وإنما لفت الأنظار الى الدور الذي يقوم به الأفراد لدفع التغيير الاجتماعي، وما تحدثه ريادة الأعمال الاجتماعية من أثر عميق على المجتمع.

يعتقد الكاتب من خلال القصص التي يسردها في كتابه أن حقل ريادة الأعمال الاجتماعية يمتلك الامكانية لإحداث تغييرات كبرى في كافة مناحي حياة المجتمع، وتعزز تفاؤلا يتسم بالواقعية.

يشير الكتاب الى النمو الذي طرأ على مجال الريادة في الأعمال الاجتماعية على مستوى العالم ويوضح بالأرقام زيادة عدد المنظمات غير الحكومية ففي البرازيل على سبيل المثال قفز عدد المنظمات المسجلة في تسعينيات القرن العشرين من 250،000 الى 400،000، وفي إندونيسيا كان فيها قبل عشرين عاما منظمة بيئية مستقلة واحدة، ويوجد فيها الآن 2000 منظمة، وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة مواطن. وفي دول أخرى نمت هذه المنظمات بشكل لافت. وتحققت الزيادة في كثير من الدول بسبب اختفاء الحواجز التي كانت تعيق عملهم فلم تكن مشاركة المواطن مرحبا بها في ظل الحكومات العسكرية والشيوعية حسب رأي المؤلف.

مصطلح منظمات غير حكومية أو غير ربحية تطور الى (القطاع المستقل) أو (القطاع الثالث) أما مؤلف هذا الكتاب فيفضل استخدام مصطلح (قطاع المواطن) ويشير الى ظهور مصطلح جديد هو (قطاع المواطن العالمي)

هذا المصطلح تدعمه القصص الريادية التي يتضمنها الكتاب الحافلة بالعبر والدروس الادارية والاقتصادية والانسانية. يكتب حروفها الأولى أفراد عاديون من كافة فئات المجتمع.

احتضن هؤلاء الأفراد منظمة تسمى (أشوكا: مبتكرون من أجل الجمهور) أنشأها المدير المساعد للوكالة الأميركية بيل درايتون عام 1978 بهدف دعم رياديي الأعمال الاجتماعية في كافة أنحاء العالم. وفي عام 2006 وصل الدعم الى 1820 رياديا اجتماعيا (زملاء أشوكا) يعملون في 65 بلدا. والى جانب الدعم المالي، كانت (أشوكا) تحلل استراتيجياتهم وتقدم لهم الخدمات المهنية، والارتباط بشركات كبرى لبناء مشروعات اجتماعية.

إن ما يقدمه أبطال الرعاية الاجتماعية هو الحلول المستديمة وتحويل الاحتياج الى انتاج. وعلى حد وصف المؤلف فإن ريادة الأعمال تتعلق بالكشف عن الامكانات غير المرئية وإطلاق العنان للقدرات الكامنة داخل كل شخص في إعادة تشكيل جزء من العالم. إنها لا تتطلب تعليما نخبويا، بل تتطلب حقيبة ظهر. الكتاب ينظر الى رياديي الأعمال الاجتماعية كقوى تحويلية، أشخاص ذوي أفكار جديدة لمعالجة مشكلات كبرى، يعملون بمثابرة من أجل تحقيق رؤاهم. أشخاص ببساطة لا يقبلون كلمة (لا) كرد ويصرون على توصيل أفكارهم الى أقصى مدى ممكن تحت شعار (كل إنسان صانع تغيير)

يقترح مؤلف الكتاب اهتماما اعلاميا أكبر بقطاع المواطن من خلال وجود صحفيين متخصصين في هذا المجال على غرار المتخصص في السياسة والرياضة والاقتصاد والتقنية وغيرها.

وأخيرا يمكن وصف هذا الكتاب بأنه كتاب مرجعي توثيقي تحليلي ورائد في طريقة عرضه للتجارب في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

يصف الراحل نيلسون مانديلا هذا الكتاب بقوله (متفائل ومنير بطريقة رائعة.. سوف تعمل قصص رياديي الأعمال الاجتماعية على إلهام وتشجيع الكثير من الناس الذين يسعون لبناء عالم أفضل).

وتصفه مجلة بيزنيس ويك (كتاب رائع، الحالات الموثقة بطريقة جيدة لنشاطات في ريادة الأعمال من القاعدة الشعبية لمعالجة مشكلات اجتماعية متنوعة مثل الاساءة للطفل والإعاقة والأمية والتهور البيئي، تعطيه حياة).

ومن المهم في ختام هذا العرض الإشارة الى أن هذا النشاط يحظى برعاية رسمية وأهلية في المملكة العربية السعودية وأن الجمعيات والأعمال التطوعية لا حصر لها وتعمل في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية، والتعليم، ودعم الأسر المنتجة، وتمويل برامج التدريب والابتعاث، ومحاربة الفقر والعنف الأسري، والأمراض، وحماية البيئة، ودعم المواهب والكفاءات والمبادرات العلمية والاجتماعية والانسانية.

هذا النشاط يحتاج الى مزيد من التطوير في مجالاته وأساليبه بحيث يتعدى حدود الرعاية الوقتية الى دعم المبادرات والحلول التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ويقدمها الأفراد للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن هذا النشاط ينتظر التوثيق، كما ينتظر أن يكون له مكان وأهمية في جامعاتنا.

ونظرا لحجم هذا الكتاب (462 صفحة) فلن يتسع المجال لعرض كل تفاصيله ولكني أقترح على الجمعيات والمنظمات في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة الاستفادة من تجارب الآخرين الواردة فيه، كما أتمنى أن تكون تجاربنا الرائدة ضمن محتويات الطبعة القادمة.

* نقلا عن "الرياض"