مكة المكرمة.. 30 ألف جندي لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

تعمل قوات الأمن العام على راحة زوار بيت الله الحرام والمعتمرين في شهر رمضان، من خلال خبرات سابقة أثبتت على مدى السنوات السابقة كفاءتها، حيث وزع 30 ألف جندي على مواقع مختلفة من المسجد الحرام لخدمة المعتمرين.

فبين تحقيق الخطط وهاجس المستجدات، يدخل الأمن العام موسم رمضان بجملة من مخزون الخبرات السابقة في التعاطي مع الكثافة البشرية التي تملأ ساحات وزوايا وأروقة المسجد الحرام. جيش من القوات المشتركة قوامه 30 ألفاً في خدمة ضيوف بيت الله العتيق.

وتتشاطر قوات الأمن العام المشتركة، على امتداد ساحات الحرم الشاسعة وأعتاب الأبواب، تقسيم مساحات المواقع وتوزيعها إلى مربعات، بلغة موحدة، همسها توجيه، وصداها إجابة، نحو تسهيل خطى المعتمرين وتنقلاتهم بخطط لا يشعر بها الزائر، سوى رؤية الانسيابية وتحديد المسارات من وإلى الحرم المكي الشريف في أفضل حال.

يشار إلى أن تراكم الخبرات، والتدريبات المتطورة للتعامل مع إدارة الحشود، عنوان عريض لكتب جسّدتها نجاحات المواسم السابقة لرجالات الأمن العام. كل الأحداث الطارئة قد يكون لها رسم آخر، يتواكب مع الموقف ذاته إذا استدعت إليه الحاجة.