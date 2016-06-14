يا «تائفيين»!

شاهدنا حلقة سيلفي «على مذهبي» بما حملته من عمق فجوة الصراع «الفكري» السني الشيعي في مجتمعنا، وفي اليوم التالي مباشرة عرضت روتانا حلقة من برنامج «صحوة» الذي يستضيف بشكل يومي الدكتور عدنان إبراهيم مع عالم المعرفة الدكتور أحمد العرفج، وكانت الحلقة تصب أيضا في نفس الهدف «الطائفية» وهذا التركيز مطمئن ويصب في مصلحة الوطن والمجتمع بلا شك.

نعي أهمية سيلفي وقبله طاش في استثارة الوعي الجمعي لمخاطر قد يألفها الناس ولا يستشعرونها، فيأتي عمل كهذا لعصف عقولنا بهذه المخاطر ومآلاتها.

فالطائفية آفة المجتمعات ومقوضة للكيانات، ولن ننبش التاريخ لاستحضار النماذج بل نتلفت حولنا قليلا لنرى «واقع» الدمار الذي حل بالعراق وسوريا ويكاد يفتك باليمن جراءها.

لن تقوم للطائفية قائمة دون مصادر تغذيها وبيئة تحتضنها وكلاهما متوفران للأسف، وقد أفرزت الثورة الخمينية وبعدها الصحوة كل الأدوات المناسبة لنفخ الرماد وتأجيج نار الطائفية وتعبئة المجتمع بهذا الصراع الأحمق مما دفع الكثير من شبابنا إلى العبث في الوطن من تفجيرات وتجنيد للجهاد انتصارا للطائفة، ولو تمعنا قليلا لوجدنا أن من يحمل على عاتقه تأجيج هذا الصراع هم فئة قليلة من متطرفي المذهبين ممن استمرأوا الكراهية وتغذوا على البغضاء والحقد والإقصاء وممن لا يقيم وزنا لاستقرار الأوطان بتبني خطابات الهدم لا البناء والتنافر لا التعايش!

يعمد البعض إلى تمييع الطائفية والتقليل من مخاطرها حتى أن بعض هوامير تويتر يلجأون إلى السخرية ممن يتبنى نبذ الطائفية بإطلاق «التائفية» وعقد المقارنات بين مواقف مثقفي المذهبين من قضية ما، مما يزيد الأمر سوءا وتفاقما ويوغر الصدور ويؤجج الأحقاد، وكأن الوطن بحاجة موقف من طائفة ما ليستمر أو يتوقف، ناهيك عن القصد من وراء تلك السخرية، ولو أحسنا الظن لقلنا إن الهدف احتراب طائفي يشبعون فيه لطما!

ذكرت في بداية مقالي بأننا نمر بحالة صراع فكري وهو «غير صحي» البتة، فهل نعي أن الصراعات تبدأ بشرارة التنظير وتنتهي بحرق الأوطان!

أملي كبير في تحقيق ما ذهب إليه بعض أعضاء مجلس الشورى من صياغة تشريع جديد ضد الطائفية والتكفير، وأن يمرر ويقر في القريب العاجل كحل نهائي لهذا الاحتراب الفكري الطائفي، وأملي الأكبر أن يعي المجتمع أن الوطن يتسع للجميع وأن «إطار الأوطان أوسع من إطار الأديان».

* نقلا عن "عكاظ"