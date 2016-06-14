120 طالباً يشاركون في سقيا زمزم بالحرم المكي

شارك أكثر من ١٢٠ طالباً في منطقة مكة المكرمة في سقيا زمزم في ساحات الطواف وداخل الحرم المكي الشريف وخارجه.

وتواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بفريق الكشافة، تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام، حيث يقدم طلاب وكشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خدماتهم من خلال مركز بادر للأعمال التطوعية لخدمة قاصدي البيت العتيق مع كافة القطاعات الحكومية بأعلى المعايير الممكنة لتنظيم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإعداد والتقديم لهذه الخدمة، ويشارك الطلاب والكشافون بتوزيع عبواتها البلاستيكية لضيوف الرحمن في صحن الطواف وقت الإفطار من خلال حقائب معدة ومجهزة للسقيا.