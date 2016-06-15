كشف الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات، نبراس، الدكتور نزار الصالح، عن إنشاء مرصد سعودي لمكافحة المخدرات.

وسيتم من خلاله إجراء ربط شبكي أمني بين الجهات الأمنية ومستشفى الأمل وحرس الحدود والمديرية العامة للسجون ورصد جميع البرامج والنشاطات التي تنفذها الجهات الحكومية، إضافة إلى توحيد جهود المؤسسات الصحية، الأمر الذي سيمكن المرصد من تحديد أعداد المدمنين والمهربين وجنسياتهم وسجلاتهم الصحية والجنائية.

يذكر أن الموقع الإلكتروني يدعم أربع لغات حالياً هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، وهو في طور إضافة اللغة الروسية لغة خامسة قريباً.