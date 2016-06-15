السعودية.. أول أيام منع العمل تحت أشعة الشمس لـ3 ساعات

تبدأ اليوم وزارة العمل بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، الذي أعلنت عنه سابقاً والقاضي بمنع عمل الموظفين في الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة مساء.

ويستمر العمل بالقرار حتى الـ15 من أيلول/سبتمبر القادم في إطار حرص الوزارة على سلامة العمال وتحقيقاً لما ينص عليه قانون العمل والعمال.

وتوعدت الوزارة أيضاً الشركات المخالفة بغرامات مالية تصل إلى 3 آلاف ريال عن كل عامل، كما فتحت مجال استقبال الشكاوى من العاملين، فيما استثنى القرار العاملين في شركات النفط والصيانة شريطة أن تتخذ الشركات المشغلة وسائل خاصة لحمايتهم.