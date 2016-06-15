السعودية.. الدولة الخامسة عالمياً في تسجيل الحوادث

أصدرت إدارة المرور العامة تقريراً جديداً، يشير إلى ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إذ تسبب ما يقارب نصف مليون حادث هذا العام في وفاة 8 آلاف و63 شخصاً وإصابة أكثر من 30 ألف شخص.

وبحسب السجلات فإن أكبر عدد من الحوادث سجل في الرياض، تلتها مكة، ثم المنطقة الشرقية. وقد سجلت منطقة مكة أكبر عدد من المصابين والمتوفين بسبب الحوادث رغم أنها تحل ثانية من حيث عدد الحوادث بها.

ووفقاً لصحيفة مكة، وصف رئيس جمعية السلامة المرورية، الدكتور عبدالحميد المعجل، الخطط التي طبقت على مدار العامين الماضيين كنظامي ساهر وباشر وحملات التوعية بغير المجدية، ما جعل السعودية ضمن أكثر خمس دول في العالم تسجيلاً للحوادث.