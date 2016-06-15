توجيه بمنع الشيشة والملابس غير اللائقة في مرافق مكة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بمنع السلوكيات غير اللائقة في المرافق العامة بجميع المحافظات أو ما من شأنه إزعاج المارة وخدش الذوق العام.

وبحسب بيان صدر عن إمارة منطقة مكة المكرمة على موقعها على تويتر أمس، شمل المنع الشيشة والمعسلات والتدخين والآلات الموسيقية والسماعات والملابس غير اللائقة، وكذلك اصطحاب الحيوانات بكل أنواعها، إضافة إلى منع إشعال الحطب والفحم لأي سبب كان، مشيراً إلى أن مواقع المنع تشمل الكورنيش والحدائق العامة وأماكن المشي والرياضة في جميع المحافظات.

كما شدد البيان على ضرورة متابعة تلك السلوكيات وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين.