سجن بنغالي 4 سنوات سافر إلى السعودية.. لينضم لـ"داعش"

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم بنغالي الجنسية بسفره من بنغلادش إلى السعودية بتأشيرة عمرة لغرض الانضمام لتنظيم "داعش" عبر الأراضي السعودية.

كما دين لإقناعه زوجته بمرافقته لذات القصد وسفره من المدينة المنورة إلى عرعر وشروعه في الخروج من المملكة للالتحاق بالتنظيم بعد تأثره بمتابعة أخبار التنظيم من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي واستخدامه برنامج خرائط العراق وسوريا لتسهيل خروجه من المملكة.

وبعد النظر إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار، مما له أثر في تقرير العقوبة ولعدم ظهور فائدة مرجوة من إطالة سجنه، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.