سفير السعودية بواشنطن: ولي ولي العهد عزز تعاون البلدين

أكد سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، للولايات المتحدة الأميركية.

وقال السفير، اليوم الأربعاء، إن الزيارة سيكون لها الأثر الكبير في رعاية وتطوير المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك على ضوء الترحيب والاهتمام الرسمي الواسع النطاق بهذه الزيارة من جانب المسؤولين الأميركيين، وفق ما نشرت وكالة الانباء السعودية "واس" .

وأوضح أن الزيارة تأتي في ظروف مواتية للغاية في أعقاب الإعلان عن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والحراك الاقتصادي المتمثل في برنامج التحول الوطني لمواجهة تحديات القرن الـ21، والاستثمار في الفرص الاقتصادية الجديدة، والتي يمثل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة جانباً مهماً منها.

وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية، والجهود المتواصلة التي يقوم بها ولي ولي العهد في هذا المجال.

كما أبرز التعاون الدفاعي القائم بين المملكة والولايات المتحدة واهتمام الجانبين بتعزيزه في ضوء الظروف الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً التزام المملكة بمكافحة الإرهاب والتطرف. كذلك نوّه بمشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وبقيادة المملكة للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار على النطاق الإقليمي، وجهودها لاستعادة الشرعية والسلام في اليمن، والحد من التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وقال السفير إن برنامج زيارة ولي ولي العهد يتضمن اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، ولقاءات مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الأميركية، والمؤسسات الفكرية السياسية في الولايات المتحدة.