كن مع "أحياها" بالمدينة المنورة

مرض السرطان يثير مخاوف المرضى والأصحاء، فما أن يذكر اسمه حتى يتبادر إلى الأذهان اقتراب النهايات وما تحمله من معاني الغياب المطلق وما يسبقه من آلام ومشاق واضطراب الحياة الفردية الأسرية. وهذا المرض الخطر، ليس مشكلة صحية فقط، بل هو مشكلة اقتصادية واجتماعية ونفسية تحتاج إلى خدمات خاصة، تقتضي من الرعاية والعناية ما يفوق طاقة الكثير من الأفراد، ويشكل عبئاً متنامياً على موارد ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي المسؤول عن مواجهة حاجات المجتمع المتزايدة في كل عام.

ومن لطف الله على الإنسان أن الطب والعلم في تقدم مستمر، ففي كل يوم خبر لاكتشاف جديد يفتح باب الأمل لمرضى السرطان، الذي بات الشفاء منه ممكناً إذا تم التشخيص المبكر، ووجد المصاب الرعاية الطبية والبيئة الحاضنة التي تحميه من العوامل الخارجية المؤثرة على المناعة.

ويمثل سرطان الأطفال سبعة في المئة من جميع أنواع السرطان في السعودية، هناك 12 نوعاً من هذا المرض تصيب الأطفال، يأتي في مقدمها أمراض الدم (اللوكيميا) بنسبة حوالى 35 في المئة، وتشير الأرقام (البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة) إلى أن عدد الأطفال المصابين بالسرطان في المملكة (4 إلى 14 عاماً) بلغ 800 حالة عام 2007، (لاحظ تأخر الإحصاءات فنحن في 2016 ونتحدث عن 2007، ولكن هذا هو المتاح على الموقع صباح الثلثاء 9 رمضان 1437هـ).

والذين اقتربوا من أوضاع الأطفال المصابين بهذا الداء العضال يعرفون مرارة الألم وما تعانيه الأسر من مشكلات اقتصادية ونفسية واجتماعية وطبية، إذ الأنين والتوجع والصراخ الذي يقطع نياط القلوب. ويلاحظ أن الجهة الرئيسة لتقديم الخدمات الطبية لهذه الفئة هي المستشفيات الحكومية، وهي لا تستطيع تقديم كل الخدمات بالقدر المطلوب وفي الوقت المناسب، بحيث تشير الأرقام إلى طول مدد الانتظار مما يضاعف مشكلات المرضى وذويهم. وفي السنوات الأخيرة برزت جهود أهلية تسعى للإسهام في تخفيف آلام هذه الفئة، لكن ما تزال الحاجة قائمة في أكثر من منطقة، بخاصة أن المراكز المتخصصة قاصرة على المدن الكبرى.

وفي هذا الإطار تأتي مبادرة «أحياها» لإنشاء مستشفى مختص لأمراض سرطان الأطفال في المدينة المنورة، قائم على المبادرات الأهلية في إطار إسهام القادرين من رجال الأعمال وأهل الرأي والفكر والمتطوعين في معالجة قضايا مجتمعهم وخدمة أبنائه في قطاع بالغ الأهمية، وهي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رئيسها الفخري أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ويرأس مجلس إدارتها الشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي.

وهذه المبادرة اختارت التخصص في سرطان الأطفال لأسباب عدة منها: أن كلفة العلاج عالية مقارنة بغيره من الأمراض مع طول فترة العلاج والرعاية والاستمرار، مما يشكل عبئاً مالياً ونفسياً على الأسر، وأن نسبة الشفاء في هذه الفئة مرتفع وهذا يعطي الثمرة المرجوة من العلاج، إلى جانب أن الأطفال هم رجال ونساء الغد وقوة المستقبل لأي مجتمع، والعناية بهم وحمايتهم من الأمراض وتحسين صحتهم تصب في مصلحة القوة المجتمعية وتقلل المخاطر المحيطة بالأجيال المتعاقبة، إلى جانب أن بعض الأمراض الأخرى، القلب، والكلى، تلقى قدراً طيباً من الاهتمام، والإسهام في رعاية الأطفال المصابين بالسرطان يخفف الأعباء على الجهات المسؤولة عن الرعاية والصحة عموماً، وهذا المستشفى الخيري يتوقع أن يبدأ التشغيل عام 2018 بسعة 100 سرير في المرحلة الأولى.

والمشروع ليس قاصراً على المستشفى، إذ يضم مركزاً للأبحاث ومركزاً للخدمات المساندة، ويخطط القائمون عليه ليكون عاملاً مساهماً في تطوير المنطقة وتحسين الخدمات الوقائية والعلاجية والاجتماعية، وربطها بمراكز البحث العلمي المتطورة من خلال شراكات تنقل الخبرة وتدعم جهود البحوث العلمية المعنية بالقضايا المحلية.

واختيار منطقة المدينة المنورة جاء لميزتها النسبية فهي من المناطق الكبرى ويتبعها العديد من المحافظات والمراكز، وتتوسط مناطق أخرى لا يوجد فيها هذا النوع من المراكز المختصة، ووجود مركز لعلاج سرطان الأطفال يخدم هذه المنطقة والجزء الشمالي من المملكة ومدن الساحل من الرايس إلى حقل وما يتصل بها من مدن وقرى. ولا شك أن هذا سيخفف الأعباء والتكاليف التي تتحملها الأسر التي تضطر هذه الأيام إلى السفر إلى الرياض أو جدة والبقاء أيام عدة مع تكرار المراجعة.

ومن المبشرات أن القائمين على المشروع يتحدثون عن الإقبال الكبير الذي لقوه من رجال الأعمال وأهل الخير وأبناء المنطقة الراغبين في التبرع بأوقاتهم وعلمهم، وهذا يؤكد أن فكرة المشروع يمكن أن تطبق في أكثر من منطقة، فالخير في أهل هذه البلاد متجذر ممتد إن شاء الله، والرغبة في مساعدة الآخرين تتجلى في حماس الشباب، بنين وبنات، للانخراط في أعمال التطوع لخدمة المجتمع، ومن ينظر إلى أعمال الجمعيات الخيرية في هذا الشهر الكريم يرى حجم الإقبال من الشباب وتشجيع الآباء والأمهات لهذا النشاط، فلنستثمر هذا النزوع للخير واستغلال طاقات الشباب وقدرتهم على الإبداع، من أجل خير المجتمع وتكاتفه وتعاونه.

وحب الناس للخير وإقبالهم على مظانه والمشاركة فيها، وتوجيه أموال المقتدرين إلى أعمال البر تستحق من الجميع التشجيع، والإسهام في ترشيدها وتوجيهها بما يخدم المجتمع. ولا شك في أن أبواب الإنفاق كثيرة ومتعددة وهذا فيه الخير الكثير، وليس من حق أحد أن يقول للمحسنين لماذا تنفقون هنا ولا تنفقون هناك، إذا التزموا بالضوابط المرعية، لكن، مع هذا، أرى أن من مصلحة المجتمع ومما يزيد أثر الأعمال الخيرة أن توجه إلى ما ينفع الناس بحسب الأولويات، لا بحسب العادة والسهل من الأعمال. الكثير من أهل اليسار الموفقين يبادرون إلى بذل الطعام والشراب والكساء والمسكن، وكلها أعمال جليلة مفيدة، بل ضرورية لتلبية حاجة الفقراء والمساكين، والمجتمع مطالب بهذا الواجب، لكن توجه الغالبية من أعمال الخير لهذا النشاط لا يضمن الاستمرار في خدمة المجتمع إذا قورن بالأعمال التي تساعد المحتاج على حفظ صحته وتعليمه، وما يساعده على اكتساب مهارة تحفظ كرامته وتعينه على كسب قوته، ولهذا كانت الأوقاف المتخصصة إحدى المظاهر الراشدة لبقاء العمل الخيري ونشر ثمراته. ونحن في هذا الشهر الكريم، الذي تطمئن فيه القلوب وتسمو الأرواح وتجود النفوس، مدعوون إلى مساندة مشروع مستشفى سرطان الأطفال بالمدينة النبوية، إذ نبع الخير ومسجد سيد الجود، الرؤوف بالمؤمنين، طبيب الأرواح، الهادي إلى الصراط المستقيم.. لنكن ممن أحيا نفساً وفرج كربةً في المدينة المنورة، بعد أن أرشدنا القائمون على «أحياها» لهذا الخير العميم.

*نقلاً عن صحيفة "الحياة"