مسجد العباس في الطائف!

* في تصريحٍ لصحيفة عكاظ ثاني أيام هذا الشهر (رمضان)..

صرَّح مديرُ عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة:

«أنّ عددَ المساجد والجوامعِ المنضوية تحت إشراف الوزارة في كافة محافظات المنطقة يبلغ 11268 مسجداً وجامعاً ،وأن الوزارةَ طرحتْ عقود صيانةٍ لأغلب المساجد والجوامع.. واعتماد هدم وإنشاء

37 مسجداً وجامعاً بمبالغ مالية تصل إلى 40 مليون ريال»..

* منذ أكثر من ست سنوات كتبتُ أكثرَ من مقالٍ

أُطالبُ فيها بالاهتمام بمساجد الطائف..

وكثيرٌ منها تاريخيٌّ مثل

مسجد عبدالله بن عباس ومسجد الهادي

ومسجد عداس ومسجد الكوع..

وحتى هذه اللحظة لم يحدثْ شيء..

* حالة مساجد الطائف محزنةٌ جداً

فالقِدَمُ أصابها، وأثَّرت فيها عوامل الزمن

ومثلُ مسجدِ العباس وهو مسجدٌ تاريخي

ويقعُ في قلبِ مدينةِ الطائف وله من التاريخ

نصيبٌ كبير..

لم يتغيَّرْ منذ أن كنتُ طفلاً قبل نصفِ قرنٍ

وهو ما يثيرُ الاستغرابَ والتعجبَ؟!

* بعد نشرِ واحدةٍ من مقالاتي المُطالِبَة

بتحسينِ هذه المساجدِ اتصل بي هاتفياً

أمينُ محافظةِ الطائف المهندس محمد المخرج

وأكَّد في حينها أن الأمانةَ

اعتمدتْ وأعطتْ التصريحَ

لبناءٍ جديدٍ لمسجدِ العباس من عمقِ

العمارةِ الإسلاميةِ لإبراز قيمتِه التاريخيةِ

وأن المشروعَ في انتظارِ اعتماد

ترسيتِه من قبلِ وزارةِ الشؤونِ الإسلاميةِ..

فاستبشرتُ حينها خيراً وكتبتُ عن ذلك

وكان هذا قبل أكثر من ستِّ سنواتٍ..

ولكن وإلى هذه اللحظةِ لم يحدثْ شيء

لا في مسجد العباس ولا في غيره من

مساجدِ الطائفِ الكبرى..!؟

* في تصريحِ مدير عام فرع الوزارة في منطقةِ مكة المكرمة

وفي تصاريح أخرى لمسؤولين في الوزارة

تؤكد اهتمامَ ولاة الأمر حفظهم الله

بإنشاءِ ورعايةِ المساجدِ

ويرصدون لها ميزانياتٍ ضخمةً

لكن المؤسف أن عدداً من المساجدِ والجوامع

لا تجدُ نصيباً من ذلك ومنها بكل تأكيدٍ

مساجدُ الطائفِ الكبرى..!؟

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"