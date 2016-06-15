وفاة طفل سقط على أسياخ حديدية لمشروع في حفر الباطن

تناثرت دماء طفل بعد سقوطه على أسياخ حديدية لمشروع تصريف المياه قيد الإنشاء في محافظة حفر الباطن، وتناقل المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحادثة حتى تفاعلت الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق العاجل.

وعبّر المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، عن بالغ حزنه وأسفه لوفاة الطفل في أحد المشاريع الخدمية التابعة لبلدية حفر الباطن، مقدما تعازيه ومواساته لأسرة الطفل. وأكد أن الأمانة تعمل حالياً على معرفة جميع ملابسات الحادثة، وأنه سيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادثة.

وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إن ما يخص المشروع الذي وقعت به الحادثة هو مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة ضمن مشاريع البلدية التي تحت التنفيذ وموقع حادثة الوفاة في شارع حمزة بن عبدالمطلب والذي تتوسطه قناة خرسانية منفذة مسبقا لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف أنه تمت إزالة الحواجز الخرسانية والشبك الموضوعة سابقا حول قناة التصريف من قبل المقاول، حيث إن المادة رقم ١٧ من العقد المبرم مع المقاول تنص على أن يقوم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس، لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور، وسيتم التعامل مع المقاول وفق نص المادة رقم ١٨ من العقد، والتي تنص على أن يكون المقاول مسؤولا عن كل الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها، كما يكون مسؤولا عن كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.