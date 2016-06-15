911.. يستقبل كل نداءات الطوارئ في السعودية

اختارت السعودية الرقم 911 كرمز استغاثة يستقبل كل نداءات الطوارئ، لأنه الرقم الأكثر شهرة دولياً في عالم الطوارئ وطلب الإغاثة، ولأن الحجاج والمعتمرين يأتون من كل فَج عميق. ويتم حالياً سحب أرقام الطوارئ السابقة من ذاكرة الناس والهواتف تدريجياً.

وكانت السعودية تعتمد سابقاً على نظام غرفة عمليات لكل قطاع أمني أو صحي أو غيرهما. ويتم الوصول لكل غرفة عمليات من خلال رقم طوارئ خاص بها، لكن لم يعد ذلك عملياً يحقق رغبة الدولة السعودية في ترقية خدماتها الأمنية والإغاثية.

وجاء مركز العمليات الأمنية الموحدة بعد أن عزّزت الجهات الأمنية السعودية من حيازتها كوادر بشرية كافية، وقدرة على استقبال مكالمة الملهوف، وإرشاده إلى ما يجب صنعه إلى حين وصول أول مدد إغاثي له، سواء كان أمنياً أو إسعافياً أو صحياً.

كما تحتل غرفة عمليات العاصمة المقدسة صدارة التجربة، وتتهيأ لاختبارها الأهم في موسم الحج القادم، بينما تعميم التجربة على كل مدن المملكة بات قراراً وليس خياراً، وإعلاناً للرقم 911 وبأن يكون الأشهر سعودياً والأقرب لهم وقت الضرورة.