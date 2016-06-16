السعودية.. 10 خطوات لتمديد "هوية زائر" لليمنيين

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في تمديد 6 أشهر أخرى لحاملي "هوية زائر" من أبناء اليمن المقيمين في السعودية، حيث إن صلاحية هوية زائر الممنوحة لجميع اليمنيين المقيمين في المملكة ستنتهي بتاريخ 20/9/1437هـ، وذلك بتوجيه من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكملت المديرية العامة للجوازات كافة الاستعدادات اللازمة، لإنفاذ ما قضى به الأمر الكريم ابتداءً من صباح يوم السبت 13/9/1437هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 23/9/1437هـ وذلك امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات للمستفيدين من الأمر الكريم أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وأنه سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً وإجراء عملية تمديد هوية زائر من خلال حساب المستضيف في "أبشر" من الفترة 13/9/1437هـ وحتى 23/9/1437هـ، واستلام الهوية عن طريق خدمة "واصل".

ولتنفيذ عملية تمديد "هوية زائر" يجب اتباع الخطوات التالية:

1-سداد رسم تمديد "هوية زائر" ومقداره 100 ريال عبر القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ 13/9/1437هـ وحتى نهاية يوم 23/9/1437هـ حتى لا تطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية.

2- دخول المستضيف عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية "أبشر" في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وطلب تمديد وطباعة "هوية زائر" .

3- من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" يتم اختيار أيقونة (توصيل الوثائق) ومنها "هوية زائر" وسيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف على هاتفه الجوال الخاص به والمسجل رسمياً في " أبشر" تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل "هوية زائر".

4- بعد سداد رسوم التوصيل سيتم طباعة "هوية زائر" وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة "واصل" البريد السعودي.

5- المستضيف الذي لم يقم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي "واصل" سيظهر له رابط لتسجيل العنوان الوطني وبعد إتمام التسجيل يمكنه إكمال الإجراءات.

6- من تأخر عن سداد رسم تمديد "هوية زائر" بعد تاريخ 23/9/1437هـ ولم يتم تمديد "هوية زائر" له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية "أبشر" وطلب تمديد "هوية زائر" بعد سداد الرسم مع الغرامة ومن ثم إكمال الإجراء فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي "واصل".

7- يلزم المستضيف التسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية "أبشر" في موقع وزارة الداخلية WWW.MOI.GOV.SA علماً أن التسجيل والتفعيل في "أبشر" مجاني.

8- يلزم المستضيف الاشتراك في خدمة (واصل أفراد) عن طريق البريد السعودي علماً أن الاشتراك في خدمة "واصل" مجاني أيضاً ، وذلك للاستفادة من خدمة (توصيل الوثائق) من خلال الدخول في حسابه في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية " أبشر".

9-الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه تغيير المستضيف وذلك بمراجعة أقرب مركز لتصحيح الأوضاع المنتشرة في جميع مناطق المملكة ومعه المستضيف الجديد وإنهاء إجراءات تغيير المستضيف وبعدها يتم استكمال إجراءات تمديد " هوية زائر " آلياً حسب الخطوات الموضحة أعلاه.

10-في حال كان المستضيف شركة يبدأ سجلها في الحاسب الآلي بالرقم "700" ولا يخدمها نظام "أبشر" فيجب على صاحب المنشأة أو من يفوضه مراجعة مراكز التصحيح بعد سداد رسم التمديد "100" ريال خلال الفترة المحددة من 13/9/1437هـ وحتى نهاية يوم 23/9/1437هـ لتمديد "هوية زائر" وطباعتها واستلامها.