السعودية.. 60 ألف وجبة إفطار صائم للداخل السوري

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة سوريا 12 ألف وجبة إفطار صائم على اللاجئين السوريين في كل من معبر باب الهوى ومعبر باب السلامة، ومعبر التن اوز وريف إدلب وريف حلب خلال المحطة الخامسة والعشرين من البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 4".

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن المساعدات الغذائية التي يتم إدخالها على الشريط الحدودي التركي السوري وللداخل السوري تجري من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة هناك، مضيفاً أن الحملة تقوم بإدخال وجبات إفطار الصائم بشكل شبه يومي، وذلك بهدف التخفيف على اللاجئين السوريين من الظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث جرى إدخال 60 ألف وجبة إفطار خلال المحطات الخمس السابقة كان نصيب النازحين السوريين في الداخل السوري 48 ألف وجبة إفطار واللاجئين السوريين في تركيا 12 ألف وجبة إفطار.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة مستمرة في توزيع المواد الغذائية ضمن البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجرة 4" على اللاجئين والنازحين السوريين، بحيث يجري تغطية أكبر قدر ممكن من الأسر الأشد احتياجاً والمنتشرين في الداخل السوري والدول المجاورة له، مضيفاً أن مكاتب الحملة المنتشرة في الأردن وتركيا ولبنان تقوم بتوزيع الطرود الغذائية ووجبات إفطار الصائم بشكل يومي على النازحين واللاجئين السوريين.