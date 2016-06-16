بالصور.. مشهد روحاني لـ"المسجد الحرام" عند الغروب

مشهد روحاني رصدته عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال غروب الشمس في المسجد الحرام. فالمعتمرون والزوار والصائمون يؤمّون البيت العتيق للإفطار بين جنباته عند أذان المغرب والصلاة، حيث ينعم ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام بالراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

ويشهد المسجد الحرام خلال أيام شهر رمضان توافد ضيوف الرحمن لتمتلئ أروقته وأدواره وساحاته بالمعتمرين والزوار والمصلين.

وقامت جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ خططها التشغيلية التي ركزت على تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وتسهيل كل ما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان وسط منظومة متكاملة من الخدمات.