القنصل السعودي بالعراق يتفقد 46 سجينا سعوديا بالناصرية

تفقد وفد من سفارة السعودية لدى العراق صحة 46 سجينا سعوديا يقبعون في سجون الناصرية جنوب العاصمة العراقية بغداد وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل العراقية.

وأكدت وزارة العدل العراقية في بيان صحافي على موقع الوزارة الرسمي أمس الأربعاء أن زيارة ممثل القنصلية السعودية في بغداد لسجن الناصرية المركزي ولقائه بسجناء سعوديين يعد من الجوانب القانونية الرسمية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتي كان العراق طرفاً فيها.

وأضاف بيان الوزارة أن زيارات الوفود الدبلوماسية للسجون يتم بطلب من وزارة الخارجية استجابة لطلب التعامل بالمثل من قبل سفارات جميع البلدان المتواجدة في العراق، ليتيح للسفارة العراقية زيارة السجناء العراقيين المتواجدين على أراضي تلك البلدان أيضاً، ونزولاً عند هذه الالتزامات والتعهدات الرسمية تم السماح لممثل القنصلية السعودية بزيارة السجناء السعوديين لسجن الناصرية.

وقال البيان: "كانت الزيارة مختصرة وضمن إطار الرقابة المشددة، وأشارت إلى أن مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية السفير حبيب الصدر قد زار وزارة العدل في وقت سابق طالباً تفعيل مبدئ التعامل بالمثل ليتم زيارة السجناء العراقيين في السعودية وباقي البلدان، وأن العراق ملتزم بالاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة مع بلدان العالم".

يذكر أن عدد السجناء السعوديين في سجون العراق يبلغ 61 سجينا، وهي الزيارة الأولى للسفارة والتي بدأت العمل في العاصمة العراقية رسمياً مع نهاية عام 2015م.