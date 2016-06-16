رمضان يخفض نسبة مسافري جسر الملك فهد لـ 60%

كشفت إدارة جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين عن انخفاض عدد مستخدمي الجسر بنحو 60% مع دخول شهر رمضان.

وكان عدد المسافرين في الأسبوع الأخير من شهر شعبان 601 ألف مسافر، فيما عدد المسافرين ‏خلال الأسبوع الأول من رمضان ‏في الفترة من 1 وحتى 7 رمضان وصل إلى 287 ألف.

وأكّد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامّة للمرور بالبحرين المقدم أسامة بحر، أن جسر الملك فهد سيكون من ضمن المناطق التي تجري عليها الأنظمة الذكية للمراقبة باستخدام الكاميرات الثابتة أو المتحركة في السيارات، التي دخلت حيز التطبيق فعليا.

وأشار المقدم بحر إلى أن مخالفات أفراد دول مجلس التعاون ترسل عن طريق ضباط الاتصال لدول المجلس، ما عدا بين مملكة البحرين والإمارات، فترسل إلكترونيا بسبب الربط الإلكتروني‎ بين الدولتين.

وقال المقدم بحر، إن الأنظمة الذكية ستكون على أغلب الشوارع والطرق في مملكة البحرين، بما فيها جسر الملك فهد والتقاطعات، كمرحلة أولى. ونبّه المقدم بحر، إلى أن هناك دوريات أمنية وعسكرية تحمل كاميرات بأربع عدسات وأنظمة ذكية بدون تدخل بشري بنفس القدرة التي تحتويها تلك الأنظمة الذكية المثبتة في الشوارع والتقاطعات بمملكة البحرين.