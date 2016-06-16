قائد السيارة "المعتوه"

شعرت بحزن وحتى خوف وأنا أشاهد فيديو ذلك السائق «المعتوه» الذي لم يسمح لصاحب سيارة صغيرة أن يتجاوزه. فراح يدفعه جانبا وبقوة مما تسبب في انقلاب سيارته الصغيرة في مشهد أبكى كل من شاهد هذا الفيديو المؤسف.

ولست أعرف هل تم تصويره خلال الأيام الماضية في شهر الخير والرحمة، شهر التأكيد على الايثار وإنكار الانسان المسلم لنفسه وأن يحب لغيره ما يحبه لنفسه، ولكن الأصعب في مثل هذا المشهد المأساوي أن حدث في وطننا الحبيب وطن الاسلام والسلام والمحبة.

لقد تعلمنا منذ الصغر ان الحياة نور ورحمة وسلام وخير وحب للآخر، وأن يكون كل واحد منا عونا لأخيه.. لقد غرس تعليمنا داخل نفوسنا قيم الاسلام وأن نؤمن بالحياة ونحبها ونحب من يعيش معنا فيها بعيدا عن الحقد والكراهية والفوقية والشعور بأننا نختلف عن الغير. كيف سمح لنفسه هذا «المعتوه» بأن يدفع بتلك السيارة الى ما آلت إليه وأن يتسبب في انقلابها؟. ألم يتصور للحظة أن قائدها إنسان وأن التسبب في موته جريمة بشعة حرمها الله؟. فكيف لو كان داخل هذه السيارة أكثر من واحد أو أسرة لها آمالها وتطلعاتها، فتسبب هذا الشاب الذي لا ينتمي للإنسانية في شيء في موتها؟.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سمح لنفسه بالقيام بهذا التصرف الاحمق؟! ولماذا لم يتح الفرصة لصاحب السيارة في تجاوزه؟.. هل كان يعتقد بأن الشارع ملكه وحده، وانه الحاكم المطلق في هذا الطريق العام؟.. لم تعد مسألة امتلاك سيارة تعني ان صاحبها له الحق في التحكم في القيادة على مزاجه وحسب هواه، ذلك انه ليس وحده الذي يملك سيارة.. ملايين في بلادنا وغير بلادنا باتوا يمتلكون ليس سيارة واحدة فحسب وإنما العديد من السيارات، ومع هذا نجدهم يحترمون الآخرين خلال قيادتهم لسياراتهم. بل هناك من يساهم في إفساح الطريق لمن يريد التجاوز ربما لديه حالة خاصة، إسعافية او طارئة او حتى للوصول لموعده في اسرع وقت..

السائق المثالي ليس من استطاع قيادة سيارته وإنما من قادها بأخلاق والتزام باللوائح والانظمة وقوانين المرور، والاهتمام بأصول السلامة.. لقد تعلمنا الكثير ونحن صغار من برنامج «السلامة تبدأ بك» والذي كان يبث من خلال تلفزيون الظهران قبل عقود مضت، كان برنامجا رائعا وبأسلوب سهل ممتنع.. وكان يهدف فيما يهدف إلى أهمية الحرص على معرفة فنون القيادة والحرص على سلامة صاحب المركبة وغيره من العابرين.! تقصير البعض في فهم حقيقة دور قائد المركبة في المحافظة على حياته وحياة غيره مسألة مهمة جدا في هذا الوقت الذي تضاعفت فيه حوادث السيارات المميتة لسبب بسيط أن وراء ذلك امثال هذا السائق «المعتوه» الذي لم يخف الله.. ولم يحافظ على سلامة غيره؟.

تغريدة: لا ينبغي للبعض من كبار السن أن يعتقدوا أن التقدم في السن معناه الضعف والوهن والكسل. بل هو مرحلة جديدة للمزيد من الفعل والعمل!

*نقلاً عن صحيفة "اليوم"