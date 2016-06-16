سيلفي مع #ونوس!

ضجيج الدراما في رمضان تعدى حدود المنطق، أعمال تلفزيونية بالجملة تزخر بها المحطات الفضائية تتعدى تكاليف الإنتاج للعمل الواحد عشرة ملايين دولار وأكثر، وأجور فنانين أصبحت بأرقام فلكية خارج حدود المنطق، والنتيجة تكرار في النصوص واستخفاف بالعقول وقلة في الإبهار.. إلا البعض القليل من الاعمال التي اختلفت عن السائد وتميزت واستحقت التقدير.

في معادلة الدراما الرمضانية المعلن هو سيد الموقف، وهو المحرك الرئيسي لهذا الكم من الإنتاج وتحمل تلك التكاليف الباهضة في الإنتاج والأجور، فحين يقبل المعلن على ضخ كم كبير من الإعلانات في مسلسل معين فهو يسعى لتتبع خطى المشاهد وما يشاهد من أعمال في رمضان، ولأجل عيون المشاهد الذي يتبعه المعلن تسعى شركات الإنتاج إلى خلطات عديدة يجب أن يتضمنها العمل الدرامي لتحقيق هذا الاستقطاب المستهدف، ونجد أن نص العمل الدرامي تم حشوه بمشاهد أو عبارات أو لقطات فقط لتحقيق نسبة المشاهدة العالية، وللأسف الشديد أن البعض منها لا يراعي حرمة الشهر الفضيل وقدسية الايام المباركة التي نعيشها، فنجد الكثير من الإسفاف والابتذال في بعض الأعمال الدرامية.. تحقيقا للمقولة الشهيرة (الجمهور عاوز كده!).

والملاحظ في هذا العام أن الشركات المعلنة الكبيرة، تريثت كثيرا قبل أن تبدأ بحشو حملاتها الإعلانية عبر المسلسلات، لأنها ستتبع خطى المشاهد وأي الأعمال الدرامية حقق نسبة مشاهدة عالية قبل أن ترمي بثقلها في هذا السباق المحموم، وسنلاحظ في الأيام المقبلة ازدياد حصص الإعلان على بعض المسلسلات التي حققت صدى واسعا، ومتابعة جماهيرية كثيرة، وسيتم إغراقها بالإعلانات، وسيكون الحل للجمهور، الهروب من إزعاج الإعلان إلى متابعة أعمالهم المفضلة عبر اليوتيوب والتي ستكون خالية من أي إعلان.. وهي حيلة بدأت تنتشر كثيرا، وأتوقع في الأعوام المقبلة سيتجه المعلن أكثر إلى المواقع الإلكترونية واليوتيوب وغيرهما.

بالنسبة لي، فقد حقق برناج #سيلفي جماهيرية كبيرة، وواضح أن القصبي ورفاقه يجهزون مفاجآت ساخنة عديدة هذا العام، وسيكون #سيلفي هو الأكثر مشاهدة بين بقية الأعمال الرمضانية.. لكنني أيضا أستمتع في رمضان بمتابعة عمل ذي فكرة جديدة ومختلفة وأنصح به بشدة هو مسلسل #ونوس، للرائع يحيى الفخراني، الذي خرج عن النمطية في الأعمال الدرامية الرمضانية إلى طرح قضية مهمة جدا نعاني منها جميعا، وبعيدة عن الاستهلاك السخيف في تكرار القصص والحكايات التي تعرض كل عام.. ودمتم سالمين.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"