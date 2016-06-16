"مداس".. حملة شبابية سعودية لإعادة اعتبار "الزبيرية"

30 شابا سعوديا بدأوا حملة "مداس" لإعادة مكانة "الشرقي" أو "الزبيرية"؛ الحذاء التقليدي بالسعودية بعد انتشار الأحذية العصرية بين الشباب السعودي الذي يشكل 70% من التركيبة السكانية في السعودية. الحملة تهدف إلى إعادة الاعتبار للحذاء السعودي التقليدي، عبر تقديمة بشكل حداثي وعصري مع الإبقاء على مضمونه الكلاسيكي، بحيث يجمع بين جودة الماضي وحداثة الحاضر.

القائمون على حملة "مداس"، أكدوا لـ"العربية نت" أن فلسفة الحملة تندرج ضمن إعادة تعريف الحذاء التقليدي بالسعودية، وذلك عبر خلق تصاميم جديدة تشبع مطالب الجيل الجديد الذي بدأ يتوجه إلى شراء الأحذية الأجنبية، ما قد يهدد بزوال وانقراض الأحذية التقليدية لعدم الإقبال عليها.

ماركة سعودية مسجلة

تركي عبدالقادر، أحد شباب الأعمال المنسقين للحملة، أوضح أن أحذية " الشرقي" أو "الزبيرية" اعتبرت لعقود طويلة ماركة سعودية مسجلة تلبس مع الزي الوطني، مشيرا إلى أن هذه الماركة باتت اليوم تصارع للبقاء: "تكفي جولة واحدة بالأسواق لتعرف الوضع الذي تعيشه"، لافتاً إلى أن الهدف من حملة مداس، إعادة الاعتبار لهذا الموروث مع عدم المساس بمضمونه.

عبدالقادر أيضاً أكد أن الحملة لم تقف عند حدود تثقيف الشباب، بل شرعت في تنفيذ مشاريع كثيرة، من خلال تنفيذ تصاميم شبابية تعطي الحذاء التقليدي الإطلالة العصرية، مبيناً أن أفراد الحملة سينتشرون في التجمعات الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تسويق الحذاء السعودي التقليدي. من جهته، أوضح سلمان بخاري، أحد الشباب القائمين في الحملة، أن "مداس" مفردة ليست عامية كما يتصور البعض بل هي فصحى عربية منشقة من كلمة "دوس اي داس برجله على الأرض".