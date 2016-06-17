الأمم المتحدة.. ما هي إنجازاتها؟

ما هو دور الأمم المتحدة في ظل حجم الأحداث الراهنة والدامية التي تعصف ببعض دول العالم!؟

ماذا قدمت الأمم المتحدة لكثير من شعوب العالم في مواجهة الحروب والقتال والدمار وانتشار الأسلحة والإرهاب والفوضى والجوع والتشرد؟

ماذا فعلت الأمم المتحدة لشعوب العالم الثالث في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي آسيا أمام معاناتها الأمنية المعيشية والصحية والعنصرية؟!

تساؤلات كثيرة تحتم فتح كل ملفات الأمم المتحدة.. هذه المنظمة التي ظلت (صندوقا اسود) مجهول الأهداف والغايات والتخطيط والإدارة.. من حق كل شعوب العالم أن تتساءل ماذا قدمت لهم الأمم المتحدة بكافة أجهزتها.. ما هي انجازاتها لهم ومن حق هذه الشعوب أن تحصل على إجابات شفافة ومقنعة على كل هذه التساؤلات التي ظلت تبحث عنها على مدى عشرات السنين!!

الشعوب العربية والشعوب الإفريقية من المؤكد أنها الشعوب الوحيدة التي عانت من مرارة قصور وإهمال وإنصاف الأمم المتحدة بل يمكن القول إنه في كثير من الحالات كان حضور الأمم المتحدة في معظم القضايا والمشكلات والنزاعات والصراعات والخلافات العربية - العربية، والخلافات الإفريقية - الإفريقية من خلال ممثليها في تلك القضايا كان ذلك الحضور الأممي عاملاً سلبياً أفرز في كثير من الحالات تصعيد وتيرة تلك الخلافات بسبب سوء ذلك التمثيل الأممي لأن من أولئك الممثلين من كان يقوم بادوار ضعيفة او متباينة او خفية!! وبالتالي كان بعض هؤلاء الممثلين سبباً مباشرا أو غير مباشر في تصعيد تلك الخلافات والقضايا أو تأخير حلولها!

ففي الشأن العربي والشرق أوسطي عامة الكل يتذكر الأدوار السلبية لكثير من ممثلي الأمم المتحدة في الكثير من القضايا والمشكلات والخلافات في المنطقة خلال العقود الزمنية الماضية والراهنة.. وهناك الكثير من الشواهد في السنوات الأخيرة التي تؤكد هذه الحقائق فالكل يتذكر محمد البرادعي.. والأخضر الإبراهيمي وجمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ.. وغيرهم من ممثلي الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية وفي القضية اللبنانية والقضية السورية والقضية الليبية وفي السودان وفي العراق وفي غيرها من القضايا التي شهدت فشلاً وقصوراً خلال هذه العقود ذريعاً تحسب نتائج هذا الفشل أولاً وأخيراً على إدارة الأمم المتحدة.

إن الأمم المتحدة كجهاز دولي يفترض فيه أنه يعنى بتحقيق الأمن والاستقرار لدول وشعوب العالم أخذ يفتقد الهيبة والاحترام خلال السنوات الأخيرة بسبب سوء فعالياته وذلك يعود إلى ضعف القيادات الإدارية وضعف ممثلي الأمم في كثير من القضايا.. وانصراف كثير من العاملين في الأمم المتحدة إلى المكاسب المالية والإعلامية والسياسية.. لذلك لم تعد أدوار ومهام الأمم المتحدة توازي الميزانيات المالية التي تحظى بها والتي تساهم فيها جميع الدول الأعضاء.

هذا الفشل في مهام الأمم المتحدة والذي وصل إلى ذروته في العصر الحاضر من خلال دورها السلبي في معظم المشكلات والقضايا المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط يؤكد ويثبت للشعوب العربية أن الأمم المتحدة في الوقت الراهن لا يمكن التعويل عليها إطلاقا في حل قضاياهم ومشكلاتهم وقد أثبتت الكثير من المواقف هذه الحقيقة وان عليهم أن يعودوا فقط إلى وحدتهم العربية فهي الأمل الوحيد في مواجهة الأمم المتحدة نفسها ومواجهة أعدائهم وأعداء شعوبهم!

* نقلا عن "الرياض"