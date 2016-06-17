خادمة إثيوبية تقتل سيدة سعودية "طعناً"

طعنت خادمة إثيوبية مكفولتها الثلاثينية السعودية وأردتها قتيلة عصر أمس الخميس بعد فشل محاولات إسعافها وتم القبض على الخادمة مختبئة في مستودع بعد هروبها من موقع الحادثة.

وقال المتحدث لشرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي "إنه عند الخامسة والنصف من مساء الخميس تبلغت شرطة الدمام من أحد المواطنين قيام عاملته المنزلية بطعن زوجته الثلاثينية عدة طعنات، وذلك أثناء غيابه عن المنزل وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وأضاف الرقيطي أنه وعلى الفور من تلقي البلاغ هرعت دوريات الأمن إلى الموقع، وجرى البحث والتحري عن العاملة الهاربة، وتم العثور عليها مختبئة بأحد المستودعات القريبة من المنزل حيث تم القبض عليها وتبين أنها وافدة عشرينية من جنسية إفريقية حديثة القدوم إلى المملكة، تم إيقافها ، مبينا أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، تمهيدًا لإحالتها والجانية لهيئة التحقيق والادعاء العام.