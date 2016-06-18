إعادة فتح 142 شارعا للمارة في جدة بعد الاعتداء عليها

فيما وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة من محافظة جدة وأمانتها وعدة جهات، لرصد التعديات على شوارع جدة، سواء بإغلاقها كليا أو جزئيا أو إعاقة الحركة المرورية، فقد أنهت اللجنة بالوقوف على 154 شارعا، أعيد فتح 142 منها فيما بقي 11 شارعا مغلقا لدواع مرورية.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، أن لجنة مشكلة من محافظة جدة والأمانة وشرطة المنطقة، وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة، وإدارة مرور محافظة جدة، باشرت بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية فتح 91 شارعاً تم الاعتداء عليها من قبل مواطنين، مضيفا أنه تمت إحالة الشوارع المغلقة إلى البلديات الفرعية المختصة وتم فتحها جميعاً.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة رصدت إغلاق 63 شارعاً لدواعٍ مرورية وقد أوصى مرور جدة بفتح 51 شارعا منها وإبقاء على 11 شارعا مغلقا، ومن ثم إحالتها إلى البلديات الفرعية المختصة التي قامت بدورها بإنفاذ توصيات اللجنة المرورية.

وختم بالتنويه إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة كان قد وجه بتشكيل لجنة لرصد التعديات على الشوارع بمحافظة جدة بعد تداول معلومات عن وجود تعديات على بعض الشوارع، وعلى الفور وقفت اللجنة على الطبيعة للبحث عن التعديات على الممتلكات العامة، ومن ثم الرفع لأمير المنطقة بتقرير تفصيلي عما تم إنجازه، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.