الطائفية وشد الأطراف العربية !!

• لا يمكن قراءة الإرهاب ،أو البحث في أسباب تناميه المفزع في المنطقة ،دون قراءة متأنية لأسباب تعاظم الطائفية في عموم بلادنا العربية ..فالطائفية هي حصان طروادة العنف ومحركه الأكبر، ونظرة سريعة للمشهد (المتشظي جداً ) في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن يكشف لك أن الطائفية هي علتنا الأعصى والأقسى، مما يعيدنا لمربع السؤال القديم الجديد : من يعزز طأفنة المنطقة ويزيد من اشتعالها؟!

• قبل العام1980 م لم يكن العنف الطائفي يتجاوز حدود لبنان ، ربما كان موجوداً بشكل أو بآخر لكنه لم يكن ظاهرة مقلقة، كل شيء كان مغطى بطبقة من كريمة القومية اللذيذة.. في تلك الأيام نشر المنشق الإسرائيلي الشهير ( إسرائيل شاحاك ) وثيقة خطيرة بعنوان الخطة الإسرائيلية لتفتيت الشرق الأوسط ، يومها أنكرت حكومة تل أبيب الوثيقة والإستراتيجية التي سميت إستراتيجية (شد الأطراف) وهدفها تفتيت الجسد العربي إلى عشرات الكيانات الصغيرة المرتكزة على ولاءات إثنية وطائفية وعرقية.

• أياً كانت صحة الوثيقة (التي اعتبرها البعض حينها مجرد هراء ) فإنها أصبحت اليوم واقعاً مأساويا ومشاهداً ،السودان الذي كان موحداً آنذاك طالبت الخطة بفصله طائفياً ، والعراق القوي جداً في تلك الأيام قسَّمته الخطة إلى كيانات شيعية وسنية وكردية وتركمانية صغيرة يجمعها اتحاد فيدرالي هش، أما الشمال الإفريقي فدعت خطة شد الأطراف إلى دعم حركاته الانفصالية البربرية والأمازيغية ، وكذلك الحال بالنسبة لسوريا ولبنان اللتين كان المطلوب إسرائيلياً تحويلهما إلى كيانات طائفية للعلويين والسنة والدروز والشيعة والموارنة ، أما في مصر فاللعب كان على وتر اضطهاد الأقباط والنوبيين وحثهم على الانفصال !.

• وسواء كان لنظام إيران الطائفي خطة مماثلة لشد أطراف العالم العربي وتقطيعه (وهذا ما أؤمن به شخصياً) أم لم يكن ، فإني مؤمن أيضاً بالمقولة الشكسبيرية» لا يمكن لأحد إيذاؤك ما لم تساعده أنت على نفسك» .. لذا فان البيئة الخصبة وغير الواعية التي وجدتها جرذان الطائفية في الأرض العربية كان لها الدور الأكبر في نجاح تلك الخطط ..فتراجع المؤسسات الثقافية والتنويرية عن أداء دورها ، بل وانزلاق بعضها في هذا المستنقع ساهم في تسهيل مهام (صناع الطائفية).. وكذلك حال الإعلام العربي الذي ملأ الفضاء ضجيجاً وصراخاً يتحدث فيه الجميع في اتجاه واحد، ولا أحد يستمع للآخر.. كما أن ترك الناس فريسة لخطاب متشدد ملأ عقولهم بأفكار تكفِّر الدول والمجتمعات قبل الأشخاص ، وتفتى بقتل المسلم قبل غيره يعد من أهم أسباب تغلغل الطائفية وسعارها.. ناهيك عن غياب الحوار ، وفشل المؤسسات التربوية في مهامها العلمية والأخلاقية، لذا كان من الطبيعي أن تزدهر الطائفية وأن يحل الكُره والعنف الذي مازالت الطوائف تمارسه بإيمان ويقين الأنبياء !.

• بعيداً عن نظرية المؤامرة ، الوضع العربي أكثر سوءاً اليوم مما كانت تتمنى إسرائيل وإيران بكثير .. فهل تعي براقش ما جنته على نفسها ؟!.

* نقلا عن "المدينة"