المعلمي: محمد بن سلمان يبحث أزمة اليمن مع بان كي مون

أعلن عبدالله المعلمي، سفير السعودية في الأمم المتحدة، أن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أثارت المنظمة الدولية حفيظة الرياض بإدراج التحالف الذي تقوده السعودية لفترة وجيزة على قائمة انتهاكات في اليمن.

وذكر مسؤولون بالأمم المتحدة أن الأمير محمد سيصل إلى نيويورك هذا الأسبوع لعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات بعد زيارة للساحل الغربي الأميركي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "وصل طلب رسمي إلى مكتب الأمين العام لعقد اجتماع مع ولي ولي العهد، وعندما نتمكن من تأكيد شيء سنفعل".

ومن جانبه، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما والأمير محمد التقيا يوم الجمعة، وبحثا سبل دعم العراقيين في حربهم ضد تنظيم داعش.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة لم ترد حتى الآن على رسالة بعث بها المعلمي إلى بان كي مون في الثامن من يونيو باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وطلبت الرسالة من الأمم المتحدة كشف تفاصيل عن مصادر معلومات تقريرها الخاص بانتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.