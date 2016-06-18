بيان التحالف الإسلامي في واشنطن

الوفد السعودي الذي حضر لواشنطن لم يكن ممثلا لشركات خاصة تبحث عن الاستثمارات، تقايض السلع بالسلع، ولم تأت الزيارة ايضا استجابة لوضع طارئ يعالج أزمة طارئة، بل زيارة استراتيجية خطيرة في توقيتها وموضوعاتها، فالمملكة اليوم تقف امام تحديات كبيرة، وتدفع باتجاه التغلب عليها باسم مصالحها مرة، ونيابة عن الدول العربية والاسلامية في عدة مرات، هذا الدور الريادي للمملكة مزعج لعدة بلدان اقليمية ودولية، وربما واشنطن من هذه الدول المنزعجة من الدور السعودي القائد لمجموعة من الدول الاسلامية، والانزعاج الاميركي هنا يتمثل بانزعاج الاصدقاء، عبر فتح ابواب جديدة لأزمات جديدة، كفتح ملف حقوق الانسان في اليمن، وتبني وجهة النظر الروسية في سورية.

الاتفاق النووي الايراني الذي صنعته واقرته واشنطن، اصبح له انسحابات مدمرة في المنطقة، فالدور الخطير الذي تلعبه ايران لم يكن بهذه الخطورة لو كان لواشنطن رأي مخالف للدور الايراني.

الاربعاء نشرت صحيفة الشرق الاوسط ان ادارة اوباما حجبت ملايين الوثائق التي تبرهن على تعاون القاعدة مع طهران، بحجة إنجاح الاتفاق النووي، وليس من المستبعد انها تغاضت عن جرائم قاسم سليماني في العراق وسورية لنفس السبب، فموقف واشنطن في المنطقة ليس ضعيفا أو مترداد، بل خطير في جهة دعمه، وتحديد لون خياراته الطائفية، قد نتفق مع واشنطن انه لا استقرار في المنطقة بدون طهران، ولكن من المستحيل الاتفاق معها حول تعاونها الأمني ، الذي جاء على حساب الاستقرار الذي تدعي انها تنشده.

المملكة في واشنطن ومعها تحالف اسلامي كبير لم تشهده المنطقة من قبل 20 دولة اسلامية، اجتمعت حول هدف محدد ومعلن: محاربة الارهاب في دول المنطقة، لا يخفى على المراقب مدى امتعاض طهران من هذا التحالف، وضبابية الموقف الاميركي حوله، فمحاربة الارهاب برؤية عسكرية وسياسية، يجب ان تفضح الامتعاض والتردد معا، فالإرهاب وإن كان عملا عدوانيا مجرما، الا انه بلاء حل بالدول الاسلامية السنية خاصة، استفادت منه دول مثل طهران وحكومات عراقية وبشار الاسد، وروسيا واسرائيل، فالمملكة من واشنطن تذهب لتسويق هذا التحالف الاسلامي، وبناء شراكات استراتيجية معه، وتحديد ميادين وجوده، وطرق تنقلاته، العالم اليوم يسير بدون هدف واضح في محاربة الارهاب، وعلى المملكة ان تجمع العالم حول هدف واحد، وهو احراق الميادين الذي تجتمع بها قوى الشر من كل مكان في العالم، وتقول للعالم كيف يكون ذلك ومتى، وان تضع العالم امام مسؤولياته، الفرصة سانحة في واشنطن لإصدار بيان التحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب، فهزيمة ارهاب داعش وطائفية طهران وتردد واشنطن المصطنع لا تكون لا بإجراءات محددة وواضحة وعملية لمحاربة الارهاب، فالمملكة بدأت فعلا بإجراءاتها والتحالف الاسلامي مشارك، وننتظر من واشنطن التعليق.

* نقلا عن "الرياض"